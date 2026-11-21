Luca Gualchi, el jujeño de 15 años que hizo el gol del título nacional y emocionó a todos

Luca Gualchi tiene 15 años , cursa tercer año en el Colegio José Hernández , juega al fútbol en Ciudad Nieva y acaba de vivir uno de esos momentos que parecen escritos para una película: convirtió el gol que le dio a la Selección Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol el título nacional . Detrás de esa conquista hay entrenamientos, sacrificios, amigos, una familia que lo acompaña y un chico que habla de fútbol con la misma pasión con la que lo juega.

Fútbol. El Sub 15 de la Liga Jujeña es campeón Nacional: "Todavía no sabemos la dimensión de lo que logramos"

El fin de semana pasado, en Neuquén, la Selección Sub 15 de Jujuy se consagró campeona nacional . Fue una alegría enorme para los jugadores, el cuerpo técnico, sus clubes y todas las familias que acompañaron el recorrido del equipo. Entre los protagonistas estuvo Luca, un futbolista que suele desempeñarse en el mediocampo, pero que terminó apareciendo donde había que estar para convertir el gol de la victoria.

A veces el fútbol tiene esas cosas difíciles de explicar. Hay jugadores que esperan años para vivir un momento así y otros que, t odavía con la mochila del colegio a cuestas, se encuentran de golpe en el centro de una celebración inolvidable.

Luca llegó al estudio de Canal 4 para contar cómo fue esa experiencia. Habló de sus compañeros, de sus entrenamientos, de los futbolistas que admira y de lo mucho que le gusta mirar partidos. Lo hizo con una naturalidad que permitió descubrir al chico detrás del campeón.

Y mientras respondía las preguntas, había alguien que lo miraba desde un costado del estudio. Era su abuela Mari. No estaba frente a las cámaras, pero sus ojos contaban otra parte de la historia. Entre sonrisas y lágrimas, miraba a su nieto con ese orgullo inmenso y silencioso que solamente una abuela sabe transmitir. Si bien esto no es parte de la nota, si refleja la importancia del apoyo de la familia, de la gente que te quiere y te acompaña.

El gol de Luca Gualchi y el esfuerzo que llevó a Jujuy a ser campeón de la Liga Jujeña de Fútbol

La consagración de la Selección Sub 15 no fue producto de la casualidad. Los chicos se prepararon para competir contra representantes de otras provincias y buscaron exigirse incluso antes de viajar al torneo nacional. Luca explicó que, para llegar en las mejores condiciones, el plantel organizó partidos amistosos contra futbolistas de categorías superiores.

"Nosotros, al ver que el nivel de allá iba a ser más fuerte que los otros Sub 15 que hay acá, organizamos amistosos con, por ejemplo, Sub 19 de Zapla, Sub 17 del Lobo, así con chicos más grandes para medirnos con el nivel que iba a haber en el torneo", relató.

Y esa preparación dio resultados. "Por suerte, gracias a esto, estuvimos al nivel, incluso un poco más", agregó con satisfacción.

Durante la entrevista surgió una pregunta que suele acompañar a los deportistas de las provincias del interior: ¿qué tan lejos está el fútbol jujeño del nivel de otros lugares del país?

¿qué tan lejos está el fútbol jujeño del nivel de otros lugares del país? ¿qué tan lejos está el fútbol jujeño del nivel de otros lugares del país?

La respuesta de Luca fue inmediata.

"No, lejos no estamos. Bueno, salimos campeones, así que no estábamos tan lejos" "No, lejos no estamos. Bueno, salimos campeones, así que no estábamos tan lejos"

"No, lejos no estamos. Bueno, salimos campeones, así que no estábamos tan lejos", dijo, con una sonrisa y la seguridad de quien acaba de comprobarlo dentro de la cancha. Para él, el talento existe. Lo que hace falta es que más personas conozcan, acompañen y valoren el trabajo de los clubes y de los chicos que juegan todos los fines de semana.

"Yo siento que lo que falta acá es más publicidad para el fútbol jujeño, que más gente venga a ver el fútbol jujeño, porque la verdad ya ganamos y vimos que estamos al mismo nivel o incluso capaz también más nivel", sostuvo.

Sus palabras tienen el valor de alguien que no habla solamente desde el entusiasmo de haber ganado un campeonato. Habla desde las prácticas, desde los amistosos contra jugadores mayores y desde el esfuerzo compartido con sus compañeros.

El gol que convirtió en la final fue el desenlace de ese camino. Aunque no es su principal función dentro de la cancha, Luca tuvo la oportunidad de definir el partido y la aprovechó. Un gol que quedó en la historia de la Selección Sub 15, pero también en los recuerdos de un chico que todavía tiene mucho fútbol por delante.

Enzo Fernández, los partidos con su abuelo y una abuela que no dejó de sonreír

Cuando le preguntaron a qué jugador admira, Luca no dudó: Enzo Fernández. Y cuando tuvo que explicar qué le gustaría aprender del mediocampista argentino, demostró que su amor por el fútbol también está en los detalles del juego.

"La cabeza, la cabeza que tiene, la pegada de afuera que tiene, que hace golazos y los controles orientados, cómo controla la pelota para perfilarse para el otro lado", enumeró.

Para Luca, controlar bien una pelota no es solamente una cuestión técnica. Es una manera de ganar tiempo y anticiparse a lo que va a suceder. "Es lo que te dicen todos los técnicos: antes de pedir la pelota tenés que mirar quién tenés al lado, pedir la pelota y controlar para el otro lado, y ahí ya sacar toda la ventaja de la jugada", explicó.

Habla como alguien que disfruta de aprender. Observa, escucha, analiza y después intenta llevar esas enseñanzas a la cancha. Pero su relación con el fútbol no termina cuando acaba un entrenamiento o un partido. "Me encanta el fútbol. Los fines de semana con mi abuelo está todo el día prendida la tele: B Nacional, Premier League, la Primera", contó.

En esa escena cotidiana también se entiende una parte de Luca: un chico que comparte con su abuelo las mañanas de fútbol inglés, las tardes de partidos argentinos y las conversaciones sobre los equipos que sigue. También escucha los encuentros de Gimnasia de Jujuy y, cuando puede, va a la cancha con sus amigos.

Y aunque el fútbol ocupa buena parte de sus días, no es el único deporte que le interesa. Cuando tiene tiempo libre y no está compitiendo, también se suma a jugar rugby con amigos.

"A veces, cuando estoy libre de los torneos de fútbol, voy a jugar rugby. Me gusta, me encanta ir" "A veces, cuando estoy libre de los torneos de fútbol, voy a jugar rugby. Me gusta, me encanta ir"

Entre sus entrenamientos, el colegio, los amigos y los deportes, Luca lleva adelante la vida de cualquier adolescente de su edad, aunque ahora tenga una medalla y un título nacional para recordar.

En medio de la charla, llegó una pregunta sencilla: ¿quién lo había acompañado al estudio?

"Mi abuela está ahí, gracias a Dios. Le mando un saludo enorme, un beso" "Mi abuela está ahí, gracias a Dios. Le mando un saludo enorme, un beso"

Era la abuela Mari. Ella estaba allí, fuera de cámara, acompañándolo una vez más. Sonreía mientras escuchaba hablar a su nieto y, por momentos, las lágrimas aparecían sin que pudiera esconderlas. No hacía falta que dijera demasiado. En esa mirada había cariño, orgullo y la emoción de ver crecer a un chico que persigue sus sueños con esfuerzo.

El acompañamiento de su papá y de sus abuelos forma parte de ese recorrido, de los días de entrenamientos, las responsabilidades del colegio y los desafíos que trae el deporte. Porque un campeón también se construye con las personas que están cerca, con quienes lo alientan cuando las cosas salen bien y siguen estando cuando hay que volver a empezar.

Al terminar la entrevista, Luca recibió las felicitaciones por el campeonato y por el gol que ayudó a Jujuy a llegar a lo más alto. Pero su día todavía no había terminado. Cuando le preguntaron hacia dónde se dirigía después del programa, contestó con la naturalidad de cualquier adolescente: "Para el colegio". Y ahí estuvo otra de las imágenes más lindas de la mañana. El chico que acababa de conquistar un título nacional tenía que seguir con su rutina. Volver a las aulas, encontrarse con sus compañeros y continuar con las obligaciones de tercer año.

Luca Gualchi tiene apenas 15 años. Seguramente vendrán más partidos, desafíos, alegrías y aprendizajes. Hoy disfruta de haber sido parte de un equipo que hizo historia para el fútbol jujeño.

Y entre tantas imágenes de la consagración, hay una que no necesita goles ni tribunas para ser inolvidable: la de su abuela Mari, sentada en el estudio, mirándolo entre lágrimas y sonrisas, orgullosa del chico que tiene enfrente.

Porque para Jujuy, Luca es uno de los campeones nacionales Sub 15. Pero para ella, antes que cualquier título, siempre será su nieto.