Desde 2017, la ONG Abrazando Corazones confecciona pulpitos tejidos a crochet para bebés prematuros de Jujuy , que son entregados a distintas maternidades de la provincia. En el marco del Día del Prematuro, Mariana Romero visitó Canal 4 para contar cómo realizan este trabajo solidario, explicar para qué se utilizan los muñecos y convocar a nuevas voluntarias.

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La organización realizó durante el último fin de semana una jornada de tejido para avanzar con la confección de los pulpitos, que posteriormente son entregados a los establecimientos de salud.

"Nosotros venimos trabajando desde 2017, tejiendo lo que son los pulpitos para los bebés prematuros", explicó Romero durante la entrevista.

Los muñecos son confeccionados con la técnica de crochet conocida como amigurumi. Tienen tentáculos tejidos que, según explicó Romero, buscan simular el cordón umbilical y pueden utilizarse como elementos de estimulación y apego.

Buscan voluntarios.

La referente de la ONG señaló que los profesionales de salud emplean estos elementos en determinadas actividades de estimulación visual y acompañamiento de los bebés.

Sin embargo, aclaró que no todos los recién nacidos prematuros pueden recibir un pulpito de manera inmediata. "Los médicos son los que deciden cuándo le entregan este muñequito de apego a los bebitos prematuros", sostuvo.

Según detalló, los profesionales evalúan el estado de cada bebé y determinan si es adecuado incorporar el muñeco. En algunos casos, la entrega se realiza cuando los niños se encuentran en una etapa más avanzada de recuperación o próximos al alta.

La organización efectuó entregas al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy y también colabora con otras maternidades de la provincia.

Necesitan más voluntarias para continuar tejiendo

Uno de los principales desafíos de Abrazando Corazones es conseguir personas que puedan colaborar con la confección de los muñecos.

Romero explicó que actualmente son cinco las integrantes que participan del tejido y que cada pulpito demanda aproximadamente cuatro horas de trabajo continuo.

"Un pulpito más o menos nos lleva cuatro horas", señaló, y remarcó que la cantidad de colaboradoras resulta insuficiente para alcanzar a todos los bebés que necesitan acompañamiento.

Además de los pulpitos, las voluntarias comenzaron a preparar regalos para Navidad y Reyes Magos, que serán entregados a través de los hospitales. La referente indicó que ya recibieron pedidos para estas fechas y que esperan sumar más manos para ampliar las entregas.

Bebés prematuros reciben sus pulpitos terapéuticos.

Cómo colaborar con la ONG Abrazando Corazones

Las personas interesadas pueden participar como voluntarias o realizar donaciones de materiales. Para confeccionar los muñecos, la organización necesita principalmente algodón mercerizado y vellón siliconado.

Romero explicó que utilizan un tipo específico de hilo, cuyo costo representa una dificultad para sostener la producción.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de la página de Facebook "Abrazando Corazones ONG" o al teléfono 3885750674.

La convocatoria está abierta tanto para quienes sepan tejer como para aquellas personas que quieran aportar materiales y ayudar a que la iniciativa continúe llegando a las maternidades de Jujuy.