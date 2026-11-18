En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro , que se conmemora cada 17 de noviembre, el Hospital Carlos Snopek de Alto Comedero dio a conocer datos sobre los bebés prematuros y el acompañamiento que reciben los bebés y sus familias .

Durante el último año, se registraron 13 nacimientos de estas características en el establecimiento. El licenciado Ariel Celaya, integrante del área de Neonatología Josefina Scaro , explicó cómo se organiza la atención de los recién nacidos y destacó la participación de diferentes profesionales para garantizar los cuidados necesarios.

La atención de los recién nacidos prematuros requiere la intervención de distintos servicios médicos, que trabajan de manera coordinada desde el momento del nacimiento y durante su posterior recuperación.

"Es un equipo interdisciplinario, acá involucra todo el equipo de neonatología, tanto enfermeros como médicos, también kinesiólogos, oftalmólogos, también está el equipo de quirófano, maternidad, obstétricas, puericultora, o sea, es un trabajo en conjunto que se lleva a cabo en este hospital", explicó Celaya.

En cuanto a las estadísticas, el profesional indicó que durante el último período anual nacieron 13 bebés prematuros en el Hospital Snopek. "Se tomó como dato del último año y nacieron en este periodo 13 bebés prematuros en este hospital. Algunos de ellos fueron derivados al hospital de mayor complejidad, al Hospital Materno Infantil, y bueno, algunos quedaron en nuestro hospital para dar continuidad al seguimiento", detalló.

Además, señaló que la cantidad de nacimientos prematuros se mantiene relativamente estable. "Se mantiene entre 10 y 15 niños, ese es el promedio que estamos teniendo en cuanto a los niños prematuros", precisó.

Cómo es el seguimiento de los bebés prematuros

Celaya explicó que la atención depende principalmente de las condiciones de salud del bebé al momento del nacimiento y de los cuidados que necesite. "El seguimiento va a depender principalmente del estado en el que nace el bebé. Si requiere algún tipo de cuidado especial, seguramente se lo internan en el servicio de neonatología, en el cual ahí intervienen ya todo el equipo interdisciplinario", sostuvo.

En cambio, cuando el recién nacido se encuentra en condiciones estables, puede permanecer junto a su madre en internación conjunta, donde continúa recibiendo controles y acompañamiento del personal de maternidad.

El profesional remarcó que el cuidado no finaliza cuando el bebé recibe el alta médica, sino que continúa mediante controles posteriores para evaluar su crecimiento y evolución. "Después del alta se continúa con el seguimiento, y bueno, concurren las familias al seguimiento para justamente ver cómo evolucionan estos niños", expresó.

Prematuros en Jujuy: el Hospital Snopek registra entre 10 y 15 nacimientos por año

El Hospital Snopek recibe pacientes de distintas localidades

El servicio de Neonatología del Hospital Snopek no atiende únicamente a familias de Alto Comedero, sino que también recibe pacientes derivados de diferentes puntos de la provincia. "No todos son del área de Alto Comedero. Vienen derivados de Perico, de Palpalá, de otras localidades", explicó Celaya. En aquellos casos en los que los recién nacidos necesitan una atención de mayor complejidad, se realiza la derivación al Hospital Materno Infantil.