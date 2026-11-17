Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Con motivo de la conmemoración del Día de la Autonomía Política de Jujuy, este miércoles 18 de noviembre será día no laborable en toda la provincia. La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer cómo será la prestación de los servicios municipales durante la jornada.

La Dirección General de Higiene Urbana de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que el servicio prestado por el municipio capitalino funcionará de la siguiente manera:

Recolección de residuos domiciliarios: normal

Servicios especiales: normal

Limpieza y barrido: servicio reducido La empresa Limsa confirmó que el miércoles trabajará con normalidad en casi todos sus servicios:

Recolección domiciliaria: normal

Recolección comercial: normal

Recolección de patógenos: normal

Barrido en Microcentro y Ex Terminal: normal

Barrido manual: normal

Barrido mecánico: normal

Contenedores municipales: normal

Recolección de malezas y escombros: normal Así funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy La Dirección General de Tránsito y Transporte informó cómo funcionarán los servicios vinculados al transporte durante el feriado:

Transporte Alternativo: prestará servicio con Tarifa 1.

Transporte Urbano: funcionará con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: operarán de 08:00 a 20:00.

Estacionamiento tarifado: servicio normal. Mercados y cementerios en San Salvador de Jujuy La Dirección de Mercados informó que los mercados municipales atenderán de manera normal, mientras que los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario funcionarán con horario normal de 8 a 13, mientras que el sector administrativo lo hará de 8 a 18.

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