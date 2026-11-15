Parque San Martín: inauguraron réplicas de dinosaurios que habitaron el territorio jujeño

El intendente Raúl Jorge , junto a autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy ( UNJU ), presentó la exhibición de réplicas de dinosaurios en el Parque San Martín , que ya pueden ser apreciadas por vecinos y visitantes en el sector central del tradicional espacio verde de la ciudad.

La iniciativa es de la Municipalidad de San Salvador y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) con el objetivo de integrar y difundir el patrimonio científico y paleontológico jujeño en distintos espacios públicos .

La primera experiencia se concretó con la instalación de réplicas de gliptodontes en el parque Xibi Xibi y ahora se amplía con la incorporación de dos dinosaurios en el principal pulmón verde de la zona norte.

Durante el acto, el intendente Raúl Jorge destacó el valor científico y educativo de la propuesta y señaló “ fuimos a raíces más científicas y a buscar los orígenes de estos animales que vivieron hace 70 millones de años en toda la provincia ”,

Asimismo, explicó que las nuevas incorporaciones representan dos especies que tienen antecedentes paleontológicos en la provincia y cuentan con códigos QR que permitirán acceder a información sobre estos animales. “Van a poder ser objeto de observación por parte de los niños y los vecinos de San Salvador, para imaginarnos lo que fue el pasado prehistórico de nuestra ciudad”, expresó.

“Estamos muy contentos con esta obra, que engalana el Parque San Martín y acompaña la voluntad del Municipio de mostrar estos animales que existieron hace millones de años. También tienen una plataforma para tomarse fotografías, para que las familias vengan a disfrutar y compartir este lugar”, agregó.

Divulgación científica

La vicerrectora de la UNJU, Liliana Bergesio, destacó el trabajo articulado con el Municipio para acercar el conocimiento científico a la comunidad, “primero fueron los gliptodontes en el Xibi Xibi y ahora estas réplicas de dinosaurios en el Parque San Martín”.

“Desde la Universidad aportamos la cartelería y la información de sustento, como una forma de divulgar aquello que investigamos y ponerlo a consideración de toda la comunidad”, agregó.

Bergesio también hizo hincapié en la importancia de recuperar y difundir la historia paleontológica de Jujuy. En ese sentido, mencionó los registros de huellas en las zonas de Maimará y Santa Bárbara, que permiten conocer las especies que habitaron este territorio y comprender las transformaciones ambientales a lo largo del tiempo.

Finalmente, el paleontólogo Juan Sebastián Salgado explicó que las esculturas fueron realizadas por el paleoartista Jorge González, quien también estuvo a cargo de las obras instaladas en el río Chico.

Según detalló, la propuesta surgió con el objetivo de reemplazar las antiguas figuras de dinosaurios por representaciones científicamente más precisas, acordes con los conocimientos actuales de los especialistas sobre estas especies. Además, remarcó la importancia de difundir y poner en valor el patrimonio paleontológico jujeño, que muchas veces resulta desconocido para la comunidad.