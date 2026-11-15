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15 de noviembre de 2026 - 08:31
Solidaridad.

Cáritas Jujuy busca donantes para la 19ª edición de Nochebuena para Todos

La iniciativa de Cáritas Jujuy busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad con cajas navideñas.

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Cáritas Jujuy busca donantes para la 19ª edición de Nochebuena para Todos

Cáritas Jujuy busca donantes para la 19ª edición de Nochebuena para Todos

Cáritas Jujuy puso en marcha la 19ª edición de Nochebuena para Todos 2026, una iniciativa solidaria que busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad durante las fiestas de fin de año.

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La organización convoca a familias, grupos de amigos y empresas que quieran sumarse como donantes y preparar una caja navideña destinada a un hogar previamente asignado. Martín Arjona, coordinador de Cáritas, explicó que el proyecto ya comenzó con la organización de las comunidades participantes y la asignación de familias a los donantes.

Este año intervienen la parroquia San Francisco Solano y las comunidades de Cura Brochero, San Juan Bautista, Madre Teresa de Calcuta, Santa Cecilia y Santa María. Arjona recordó que durante la edición anterior lograron acompañar a 100 familias de distintas localidades del Ramal jujeño, entre ellas Yuto, Caimancito y El Bananal, gracias al compromiso de un centenar de donantes.

"El año pasado, antes de armar la caja, nosotros trabajamos con la comunidad. En esa comunidad se asignaron 100 familias y pudimos encontrar 100 donantes para llegar a ellas", detalló.

Cáritas Jujuy busca donantes para la 19ª edición de Nochebuena para Todos

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En relación con la convocatoria de este año, indicó que ya se realizó una primera reunión entre los integrantes de las comunidades que participarán de la campaña. Si bien inicialmente se contempla una cantidad menor de familias, la intención es ampliar el alcance de acuerdo con las personas que decidan colaborar. "Estamos en esa expectativa y nos estamos reuniendo. La idea es que siempre va a depender de los donantes que se enganchan en este proyecto", señaló Arjona.

Cómo funcionan las cajas navideñas

La propuesta consiste en vincular a una familia donante con otra que necesita acompañamiento durante la Navidad. Cáritas actúa como intermediaria y facilita la información necesaria para que cada caja se prepare de manera personalizada. "Lo que prepara un donante es una caja particular para una familia. Nosotros somos el nexo, somos los que seguimos esta misión del compartir. Unimos a dos familias", explicó el coordinador.

Para organizar las donaciones, cada participante recibe una ficha con una breve descripción del grupo familiar asignado, la cantidad de integrantes y otros detalles que permiten preparar la caja de acuerdo con sus características.

De esta manera, los donantes pueden incorporar alimentos, regalos particulares, tarjetas o mensajes de afecto. La iniciativa no se limita a una entrega material, sino que también propone establecer un vínculo entre quienes participan. "Recordemos que estamos en un gesto de compartir. A través de esa ficha vamos viendo qué es lo que compartimos. Participan las dos familias porque el sentido del nacimiento de Cristo es eso", sostuvo Arjona.

Cómo sumarse como donante en Cáritas Jujuy

La convocatoria está abierta a personas particulares, familias, grupos de amigos y empresas que quieran asumir el compromiso de preparar una caja navideña. Desde Cáritas informaron que ya están asignando familias a los donantes y que continúan recibiendo nuevas inscripciones.

Los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

  • Correo electrónico: [email protected]
  • Celular: 388 3376092
  • Atención presencial: de lunes a viernes, de 9 a 12:30, en Cáritas.

Arjona también destacó la participación de quienes colaboran desde hace varios años y el trabajo de un grupo de jóvenes que acompaña la organización de esta nueva edición. "Nosotros ya estamos comunicándonos por correo a los donantes habituales que tenemos desde hace años y que son fieles a este proyecto. Los que se quieran sumar también son bienvenidos", afirmó.

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