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15 de noviembre de 2026 - 08:32
Educación.

El Comercial 2 montó una ciudad económica: los alumnos venden, tributan y depositan en su propio banco

Los estudiantes crearon emprendimientos, tramitaron habilitaciones y llevaron su contabilidad. Parte de lo recaudado irá a las camperas y a la cena blanca.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Expo Comercial&nbsp; Imagen generada con inteligencia artificial

Expo Comercial  Imagen generada con inteligencia artificial

Los estudiantes del Comercial 2 presentaron la Expoeducativa Económica Administrativa, una muestra en la que la escuela se transforma en una “ciudad económica”. Hay emprendimientos de los alumnos, réplicas de los organismos de control y hasta un banco propio.

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Según explicaron desde la institución, la directora Sandra Varela y el docente Juan Carlos Ferreyra, la propuesta busca que los chicos pongan en práctica lo que aprendieron durante el año.

“En la escuela lo que hacemos es montar una ciudad económica donde hay emprendimientos y están presentes todas las entidades: Rentas, municipalidad, control comercial, ARCA, todos los organismos. Hay una entidad bancaria que se crea dentro de la escuela para hacer de esto una actividad de plena práctica”, detallaron.

Seis meses de preparación

La escuela tiene la modalidad de bachiller en Economía, y en los últimos tres años se dictan las materias específicas. Por eso, la muestra se centra sobre todo en los cursos superiores, que trabajaron durante seis meses en sus emprendimientos.

La Expoeducativa es un proyecto institucional, pero cada curso eligió qué empresa montar. En la planta alta estuvieron los emprendimientos de cuarto año y en la planta baja, las empresas gastronómicas.

Antes de abrir al público, los estudiantes hicieron todos los pasos de un comercio real. “Han tenido que hacer todos los trámites de habilitación municipal, la gestión en ARCA, la gestión en Rentas y toda la preparación de los libros contables en un sistema informático”, señalaron.

Abierta a la comunidad

La muestra se desarrolló durante dos jornadas, de 9 a 18. Las puertas estuvieron abiertas para las familias y para las escuelas primarias y secundarias que quisieran visitarla.

En esos días, los alumnos vendieron sus productos al público y registraron cada operación.

Qué pasa con lo recaudado

Al terminar cada jornada, los estudiantes depositan el dinero en el banco que funciona dentro de la escuela. Cuando termina la Expoeducativa, hacen los registros contables para saber si tuvieron ganancias.

Los alumnos de quinto año, además, presentan la declaración impositiva. Una vez entregada toda la documentación, según explicaron, “se devuelve el capital a cada uno de los socios y la utilidad se reparte en partes iguales”.

Lo recaudado tiene también un destino solidario: las camperas de los alumnos de cuarto año y un aporte para la cena blanca de quienes terminan la secundaria.

“No es fácil ser emprendedor”

Desde la escuela remarcaron que el objetivo es que los chicos salgan preparados para lo que encontrarán fuera del aula.

“Lo que intentamos es que puedan emprender realmente con conocimiento. No es fácil ser un emprendedor. Nosotros les damos las herramientas para que sean emprendedores y continúen con su creatividad y su carrera, lo que decidan”, explicaron.

Y agregaron: “Siempre van a emprender algo, y tiene que ser en el marco de la economía y de la ley, de los impuestos, las habilitaciones”.

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