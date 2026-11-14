Gala Solidaria de Musica con Alas: Sadir, Jorge y Posadas destacaron el trabajo con los barrios de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir, el intendente Raúl Jorge y el ministro de Turismo Federico Posadas participaron de la Gala Solidaria de Música con Alas en el Centro Cultural Lola Mora. Destacaron el trabajo social de la fundación, el valor del espacio cultural y adelantaron nuevos proyectos para Jujuy.

Jujuy. Patricia Sosa en la Gala Solidaria de Música con Alas: "Esto es solidaridad, que es amor en acción"

La Gala Solidaria de la Fundación Música con Alas se realizó este sábado 14 de noviembre en el Centro Cultural Lola Mora, con la participación de reconocidos artistas como Patricia Sosa y Mora Godoy. El encuentro combinó música, arte y solidaridad con el objetivo de recaudar fondos para acompañar el trabajo que realiza la institución con niños y jóvenes de Jujuy.

Entre los presentes estuvieron el gobernador Carlos Sadir, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, y el ministro de Turismo, Federico Posadas , quienes dialogaron con TodoJujuy sobre la importancia de esta iniciativa, el crecimiento de la fundación y las nuevas propuestas culturales previstas para la provincia.

El gobernador Carlos Sadir expresó su satisfacción por acompañar la gala y puso en valor el trabajo social y cultural que lleva adelante la fundación en distintos barrios de la provincia. "La verdad que muy contentos de estar acá, de acompañar a Música con Alas. La verdad que hacen un trabajo espléndido, increíble" , manifestó.

Además, reconoció el acompañamiento de quienes colaboraron para fortalecer la institución. "Agradecer a Juanjo también, porque la verdad que desde que le pedí que acompañara, que ayudara a la fundación, los conecté y vienen haciendo un trabajo espléndido", señaló.

El crecimiento de la fundación en los barrios de Jujuy

Sadir destacó la expansión territorial de Música con Alas y aseguró que el Gobierno provincial continuará respaldando sus actividades. "Música con Alas hace un trabajo impresionante ahí en Chijra, que comenzó en Chijra y la verdad que hoy ya está en Moreno, en Mariano Moreno, ya está en Alto Comedero y seguramente va a seguir creciendo", expresó. Y agregó: "Por supuesto, está el apoyo del Gobierno de la provincia para que sigan trabajando de esta manera. La verdad que hacen un trabajo admirable, increíble y estoy muy feliz de acompañarlos".

El Centro Cultural Lola Mora como escenario de la gala

El mandatario también se refirió al escenario elegido para el evento y destacó el valor arquitectónico y artístico del Centro Cultural Lola Mora. "Lola Mora, el edificio en sí, ya es una obra de arte y más la obra de arte de Lola Mora, por supuesto, da un marco espléndido para este evento", sostuvo.

Finalmente, consideró que la realización de la gala en este espacio representa una oportunidad para dar mayor visibilidad a la tarea de la institución. "Es una conjunción perfecta entre Música con Alas y Lola Mora. Celebro que esto ocurra acá y además también es una oportunidad para que la gente conozca el trabajo enorme que hace esta fundación", afirmó.

Raúl Jorge resaltó la importancia de acompañar proyectos culturales

Por su parte, el intendente Raúl Jorge destacó el carácter solidario del encuentro y la calidad de la propuesta artística desarrollada en el Centro Cultural Lola Mora. "Noche especial a beneficio en este lugar magnífico. Un propósito más que importante, solidario con una gran institución de Jujuy", expresó.

El jefe comunal también elogió la organización del evento y las características del espacio que recibió a los artistas e invitados. "El nivel de este espectáculo, toda la organización y producción en este centro cultural que verdaderamente brilla, y de noche de qué forma. Así que vamos a tener una velada seguramente extraordinaria", manifestó.

Nuevos proyectos y trabajo conjunto con la Provincia

Consultado sobre las políticas culturales de la Municipalidad y las iniciativas previstas para los próximos meses, Jorge aseguró que se trabaja permanentemente en nuevas propuestas y destacó la importancia de articular esfuerzos con el Gobierno provincial. "Estamos programando permanentemente y con muchas posibilidades también de coordinar con nuestra provincia, con el Gobierno provincial y todos los que producen y piensan el arte", explicó.

En esa línea, remarcó la disposición del municipio para acompañar proyectos que contribuyan al desarrollo cultural de la ciudad. "Somos realmente una gestión abierta a receptar buenas opiniones, buenos proyectos y donde podemos sumarnos, obviamente que hacemos todo el esfuerzo para estar presentes", afirmó.

Federico Posadas: "La idea es que este centro cultural sea de todos los jujeños"

El ministro de Turismo, Federico Posadas, también participó de la gala y celebró que el Centro Cultural Lola Mora pueda recibir propuestas que combinen expresiones artísticas y compromiso social. "La idea justamente es que este centro cultural se abra a este tipo de eventos, que sea de todos los jujeños", aseguró.

El funcionario contó que la posibilidad de realizar la gala en este espacio fue recibida con entusiasmo desde el primer momento. "Cuando Juanjo nos planteó la posibilidad de hacerlo acá en el Centro Cultural Lola Mora, la verdad que no dudamos ni un solo segundo y hoy es una realidad", expresó.

Posadas destacó especialmente el protagonismo de los integrantes de la fundación durante la velada. "Los chicos van a tener la posibilidad de mostrar todo su arte. La verdad que el trabajo social que están haciendo es increíble y creo que es un orgullo y además va a ser muy emocionante", señaló.

Las nuevas actividades previstas para el Centro Cultural Lola Mora

El ministro adelantó que se encuentran trabajando en nuevas actividades para mantener una programación cultural permanente en el edificio. "Hay muchos proyectos, muchas muestras. La idea con la directora es justamente moverlo, no solo que sean las esculturas, que son estáticas y que obviamente todo el mundo las quiere ver, y sobre todo los que vienen de afuera, pero para que los jujeños todo el tiempo estén viendo actividades", explicó.

Entre las propuestas previstas, Posadas mencionó la llegada de obras de otras provincias y una incorporación especial al patrimonio artístico del espacio. "La idea es que haya muestras permanentes, muestras itinerantes. Estamos trayendo alguna obra de Córdoba, obra de Buenos Aires, Marta Minujín está donando también una obra escultórica que va a estar seguramente expuesta en la parte de afuera", adelantó.

Finalmente, resumió el objetivo de estas iniciativas: "Generar todo el movimiento que sea posible para que esto sea un espacio vivo, para que todos los jujeños puedan permanentemente estarlo visitando y no se aburran. Que todo el tiempo haya actividades nuevas".