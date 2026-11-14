Cientos de gauchos desfilaron por el Día de la Tradición

Desfile por el Día de la Tradición.

Cientos de gauchos y representantes de agrupaciones tradicionalistas participaron este sábado 14 de noviembre del desfile por avenida Forestal, en Alto Comedero. A pesar de la lluvia, la actividad convocó a jinetes y familias que se acercaron para acompañar una de las principales celebraciones de la Semana de la Tradición en Jujuy.

La propuesta forma parte del cronograma organizado por la Federación Gaucha Jujeña, que reúne distintas expresiones de la cultura criolla y las costumbres gauchas.

Jujuy tiene a su Paisana Nacional de la Tradición En el marco de las celebraciones, la provincia también fue sede de la elección de la Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027, un certamen que reunió a representantes de siete provincias argentinas.

Bianca Itatí Machaca, representante de Jujuy, obtuvo 436 puntos y fue proclamada Paisana Nacional de la Tradición para el período 2026-2027.

La terna de ganadoras se completó con Valeria Cayo, de Salta, elegida Primera Donosa Nacional, y Martina Artaza Romero, de Córdoba, quien obtuvo el título de Segunda Donosa Nacional. Desfile por el Día de la Tradición.

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