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14 de noviembre de 2026 - 17:16
Jujuy.

Cientos de gauchos desfilaron por el Día de la Tradición

El desfile se realizó este sábado en Alto Comedero, como parte de las actividades por la Semana de la Tradición.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Desfile por el Día de la Tradición.

Desfile por el Día de la Tradición.

Cientos de gauchos y representantes de agrupaciones tradicionalistas participaron este sábado 14 de noviembre del desfile por avenida Forestal, en Alto Comedero. A pesar de la lluvia, la actividad convocó a jinetes y familias que se acercaron para acompañar una de las principales celebraciones de la Semana de la Tradición en Jujuy.

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La propuesta forma parte del cronograma organizado por la Federación Gaucha Jujeña, que reúne distintas expresiones de la cultura criolla y las costumbres gauchas.

Jujuy tiene a su Paisana Nacional de la Tradición

En el marco de las celebraciones, la provincia también fue sede de la elección de la Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027, un certamen que reunió a representantes de siete provincias argentinas.

Bianca Itatí Machaca, representante de Jujuy, obtuvo 436 puntos y fue proclamada Paisana Nacional de la Tradición para el período 2026-2027.

La terna de ganadoras se completó con Valeria Cayo, de Salta, elegida Primera Donosa Nacional, y Martina Artaza Romero, de Córdoba, quien obtuvo el título de Segunda Donosa Nacional.

Desfile por el Día de la Tradición.

Desfile por el Día de la Tradición.

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