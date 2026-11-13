Encontraron a un hombre muerto en un terreno baldío de Alto Comedero

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este viernes 13, alrededor de las 10:30, en un descampado ubicado entre las calles Tusaquilla y El Cadillal, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Según datos aportados por la Policía a TodoJujuy.com , el cadáver se encontraba entre los pastizales y presentaba signos de descomposición.

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El hallazgo se produjo luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales en el lugar. Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al sector y constataron la situación.

"No hay ninguna causa abierta porque el médico determinó muerte natural, no hay ningún signo de violencia en el cuerpo", indicaron desde el MPA.

Al llegar al descampado, los efectivos encontraron a un hombre tendido entre los pastizales y sin signos vitales. Ante esta situación, dieron intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación.

Morgue de Alto Comedero.

El sector fue resguardado para permitir el trabajo del personal de Criminalística y Bomberos, encargados de realizar las tareas correspondientes en el lugar del hallazgo. También intervino la Brigada de Investigaciones, que comenzó con las actuaciones para determinar las circunstancias de la muerte.

Trasladaron el cuerpo a la morgue judicial

Una vez finalizadas las primeras tareas, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán los procedimientos necesarios para establecer su identidad y la posterior autopsia.

Por el momento, no se informó oficialmente quién era el hombre ni cuáles fueron las causas de su muerte. Estos datos deberán determinarse a partir de los estudios y las actuaciones judiciales. Según información extraoficial, podría tratarse de una persona en situación de calle, aunque esta versión todavía no fue confirmada por las autoridades.

La investigación continúa a cargo de las áreas correspondientes, mientras se esperan los resultados de las pericias para esclarecer lo ocurrido.