En Chaco investigan a un camionero jujeño por la muerte de un motociclista

Un camionero de 40 años, que conducía un vehículo de carga radicado en Jujuy, es investigado por la muerte de un motociclista de 52 años en un accidente ocurrido el martes 10 de noviembre sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de Taco Pozo, provincia de Chaco.
El conductor quedó imputado por supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. La investigación avanzó luego de que el chofer se presentara voluntariamente en la comisaría local junto al propietario del camión, de 31 años. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el vehículo fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes.
Cómo ocurrió el siniestro fatal en la Ruta 16
El hecho se produjo alrededor de las 7:50, cuando dos hombres, padre e hijo, circulaban en una moto con destino a una zona rural. De acuerdo con las primeras averiguaciones, habrían sido embestidos desde atrás por un transporte de carga que continuó su marcha sin detenerse, en dirección a la provincia de Salta.
Investigan a un camionero jujeño por la muerte de un motociclista en Chaco
Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados de urgencia al hospital de Taco Pozo. El joven de 18 años, que conducía el rodado, sufrió lesiones leves. Sin embargo, su padre, de 52 años, presentó un traumatismo craneoencefálico grave, por lo que los médicos dispusieron su derivación hacia un centro de mayor complejidad en Sáenz Peña. La víctima falleció durante el traslado debido a la gravedad de las lesiones.
Identificaron y secuestraron un camión radicado en Jujuy
A partir de las tareas investigativas y consultas registrales, efectivos de la Comisaría de Taco Pozo lograron identificar al vehículo que presuntamente estuvo involucrado en el siniestro. Se trata de un camión Mercedes Benz blanco con acoplado, radicado en la provincia de Jujuy.
Durante la noche del jueves, el conductor de 40 años se presentó voluntariamente en la dependencia policial acompañado por el titular del transporte, un hombre de 31 años, y puso el vehículo a disposición de la Justicia. El chofer fue notificado de su imputación en una causa por supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito.
Las pericias para determinar las responsabilidades
Por orden de la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro del camión y su traslado al Gabinete Científico del Poder Judicial, junto con la motocicleta Honda Wave involucrada en el hecho.
Los especialistas realizarán las pericias correspondientes para determinar la mecánica del impacto y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. La investigación continúa bajo intervención judicial para esclarecer lo sucedido y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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