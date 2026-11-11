Caso María Luz Herrera: designaron al juez que conducirá el juicio por jurados

La causa por la desaparición y presunto femicidio de María Luz Herrera , la joven jujeña de 26 años vista por última vez en septiembre de 2023 en Chaco, avanza hacia el juicio por jurados. Este miércoles 11 de noviembre se realizó el sorteo del juez técnico que estará a cargo del debate y fue designado Nelson Pelliza , integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Juicio por Jurados de Sáenz Peña. Por el Ministerio Público Fiscal intervendrá la fiscal de Cámara N° 2, Verónica Bastos. Con esta designación comienza una nueva instancia judicial en la que deberán organizarse las audiencias preliminares y definirse las pruebas que llegarán al juicio .

En las próximas audiencias, el juez Pelliza convocará a la Fiscalía, la querella y las defensas para analizar los elementos probatorios reunidos durante la investigación. También deberá resolver posibles planteos de nulidad, establecer los hechos que no serán objeto de controversia y determinar qué testimonios, pericias y documentos podrán presentarse durante el debate.

Una vez concluida esta etapa, se fijará la fecha del juicio y se realizará el sorteo de los potenciales integrantes del jurado popular . La selección estará a cargo de la Oficina Judicial y se efectuará a partir del padrón anual de ciudadanos habilitados.

En paralelo, la fiscal Verónica Bastos solicitó una prórroga extraordinaria y excepcional de la prisión preventiva de los dos imputados, ante el próximo vencimiento de la medida cautelar. El pedido será analizado este viernes 13 de noviembre, a las 11, en una audiencia oral convocada por Pelliza. La Fiscalía pretende que ambos acusados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio.

Las pruebas reunidas por la desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera Leaño tenía 26 años, era oriunda de Jujuy y residía junto a su pareja en Presidencia Roque Sáenz Peña. Fue vista por última vez a fines de septiembre de 2023 y, desde entonces, no se volvió a conocer su paradero. Su cuerpo nunca fue encontrado. Por el caso permanecen detenidos su expareja, Darío Ezequiel Godoy Florentín, y el padre de este, Darío Ismael Godoy Ojeda.

En diálogo con Radio Libertad, la abogada querellante Carolina Aquino explicó que la investigación reunió registros de geolocalización, movimientos bancarios, pertenencias personales de la joven y pericias informáticas que, según su interpretación, comprometen a los dos acusados.

Entre los elementos mencionados, destacó que los registros telefónicos ubican a María Luz junto a ambos imputados el 29 de septiembre de 2023, mientras que el 1 de octubre habría estado con su expareja. Además, su teléfono celular fue encontrado en poder de Godoy Ojeda, restablecido a su configuración de fábrica, mientras que el chip apareció sobre la mesa de luz de Godoy Florentín.

La publicación de Instagram que investiga la Justicia

Otro elemento señalado por la querella es una publicación realizada desde la cuenta de Instagram de María Luz, en la que aparecía una fotografía acompañada por un mensaje que indicaba que se marchaba con su gato y que no regresaría. La publicación incluía una ubicación correspondiente al aeropuerto de Rosario.

Según Aquino, las pericias informáticas permitieron establecer que ese contenido fue publicado desde un teléfono Samsung A22 encontrado en poder de Godoy Ojeda. Además, los registros de geolocalización indicarían que el dispositivo nunca salió de Chaco, tampoco el día de la publicación.

Para la querella, estos elementos contradicen la versión de la defensa, que sostiene que María Luz se habría marchado voluntariamente. También se incorporó a la investigación el hallazgo de Náiz, el gato de la joven, en el departamento de Godoy Florentín.

María Luz Herrera.

La acusación que deberá debatirse ante el jurado

La querella sostiene la hipótesis de un homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio. Aquino aclaró que no encontraron indicios suficientes para sostener una premeditación y que la acusación se concentrará en demostrar la responsabilidad de los imputados y las agravantes atribuidas. "Para los fines de un juicio no tenemos que decir por qué la mató, nosotros tenemos que demostrar que la mataron", expresó la abogada.

Entre los testimonios que la querella espera presentar se encuentran los de los padres de María Luz y el de una trabajadora de un hotel céntrico de Sáenz Peña, quien habría atendido a los imputados el 29 de septiembre. También se analizarán mensajes de la joven relacionados con dificultades en su vínculo de pareja y con el entorno familiar. "Estamos en cierto punto conformes de haber llegado a esta altura de la investigación", señaló Aquino sobre el avance de la causa.