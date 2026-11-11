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11 de noviembre de 2026 - 07:02
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Realizarán una marcha pidiendo justicia por Lucas Soto, el policía que murió en Avenida Savio

Familiares y amigos de Lucas Soto realizaran una marcha este miércoles pidiendo justicia por el policía que murió en un accidente en Avda. Savio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Familiares y amigos de Lucas Soto realizaran una marcha este miércoles pidiendo justicia por el policía que murió en un accidente en Avda. Savio. La convocatoria la realizaron a través de las redes sociales.

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Pedimos justicia por él, por su memoria y por todo lo que dejó en nuestros corazones”, dice el flyer compartido por sus familiares en redes sociales.

Así también adelantaron que la marcha se realizará a las 9 de la mañana y el punto de encuentro será en Plaza Belgrano. “Acompañemos su memoria y pidamos justicia”, dice la convocatoria a la marcha.

El conductor de la moto acusado seguirá en libertad

La Justicia de Jujuy formalizó este martes la imputación contra el motociclista de 18 años acusado por el accidente vial ocurrido el pasado 7 de noviembre sobre avenida General Savio, donde perdió la vida el efectivo de la policía Lucas Soto.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado, pero la jueza rechazó el pedido y dispuso una serie de medidas que deberá cumplir mientras avanza la investigación.

Entre las medidas establecidas se encuentran presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), asistir a todas las citaciones judiciales y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. La jueza también advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a un nuevo pedido de detención por parte de la Fiscalía.

El imputado está acusado del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por encontrarse inhabilitado para conducir, según lo establecido en el artículo 84 bis del Código Penal.

Cómo ocurrió el accidente fatal

De acuerdo con el informe de la Policía de Jujuy, el accidente se produjo cuando un joven de 18 años circulaba en una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, de color rojo y sin patente, por avenida General Savio.

Un remisero que transitaba detrás del motociclista declaró que ambos circulaban por el tercer carril de la avenida, con dirección hacia el ingreso a la avenida Riobamba, cuando el conductor de la Honda Wave advirtió la presencia de un control policial ubicado en la rotonda del puente.

En ese momento, el motociclista realizó una maniobra peligrosa para evitar el control y comenzó a circular en contramano, situación que desencadenó el accidente.

Durante la maniobra, el joven chocó contra una motocicleta Rouser 150 de color oscuro, conducida por el efectivo policial.

Como consecuencia del impacto, el agente cayó violentamente sobre la cinta asfáltica y golpeó su cabeza contra el guardarraíl, sufriendo lesiones de gravedad.

Según el testimonio del remisero, incorporado al parte policial, el conductor de la Honda Wave continuó su recorrido hasta llegar nuevamente a la avenida General Savio.

Allí fue embestido violentamente por un automóvil gris de cuatro puertas, cuyos datos no pudieron ser precisados.

El vehículo arrastró al motociclista desde el ingreso a la avenida hasta aproximadamente la mitad del puente y posteriormente se dio a la fuga sin detenerse en el lugar.

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