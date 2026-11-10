Donación de sangre en Jujuy: advierten sobre la necesidad de sumar voluntarios durante todo el año

La donación de sangre necesita más voluntarios en Jujuy

La donación de sangre necesita más voluntarios en Jujuy

La donación voluntaria de sangre es fundamental para garantizar la atención de pacientes en hospitales de Jujuy y responder a situaciones de emergencia. En una entrevista con Canal 4, la bioquímica Sonia Bartoli (MP 2298) y Noelia Ávila, técnica superior en laboratorio (MT 26167), hablaron sobre la importancia de sostener las campañas de concientización, la demanda de componentes sanguíneos y los requisitos para convertirse en donante.

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Sonia Bartoli, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria como bioquímica y 26 años de trabajo en hemoterapia, explicó que la provincia tiene una importante cantidad de donantes, aunque advirtió que la convocatoria llegó a una meseta.

"Hay muchísimos donantes, pero se ha llegado a una meseta", señaló. También remarcó que durante las vacaciones la cantidad de personas que se acercan a donar disminuye considerablemente.

Según detalló, Jujuy registra alrededor de 9.000 a 10.000 donantes anuales. Sin embargo, esa cifra no siempre alcanza para cubrir las necesidades de los establecimientos sanitarios.

Los hospitales necesitan sangre de manera permanente

Día del donante voluntario de sangre.

La profesional explicó que la disponibilidad de componentes sanguíneos condiciona la distribución entre los hospitales, especialmente cuando la demanda aumenta.

Como ejemplo, indicó que el Hospital Pablo Soria recibe semanalmente entre 50 y 60 unidades de glóbulos rojos, además de las plaquetas que requiere para la atención de sus pacientes.

"Siempre van a ser plaquetas y glóbulos los dos componentes que más se usan en cualquier situación de urgencia", explicó Bartoli.

También señaló que una donación permite obtener distintos componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. En el caso de las plaquetas, la cantidad de unidades necesarias puede variar de acuerdo con el peso del paciente.

La bioquímica advirtió que los grupos sanguíneos Rh negativos suelen ser más difíciles de conseguir y que deben mantenerse disponibles. No obstante, aclaró que los grupos positivos también son muy requeridos por ser los más frecuentes.

Uno de los principales objetivos de las campañas es que las personas incorporen la donación como un hábito voluntario y no solamente respondan cuando un familiar o conocido necesita sangre.

Bartoli insistió en la necesidad de mantener la difusión y la promoción durante todo el año.

"Necesitamos que constantemente la gente sepa que se puede donar sangre en cualquier momento", expresó.

En ese sentido, propuso que quienes tengan disponibilidad de tiempo se acerquen voluntariamente a donar, sin esperar a que aparezca un pedido puntual en las redes sociales.

"Si la población volvemos a concientizarnos en eso de que tengo media hora y puedo ir a donar, busco dónde ir a donar", sostuvo.

Cada cuánto se puede donar y cuáles son los requisitos

Durante la entrevista también se aclararon algunas dudas frecuentes sobre la donación. Las mujeres pueden donar cada tres meses, mientras que los varones pueden hacerlo cada dos meses.

Entre los requisitos mencionados se encuentran:

Tener entre 18 y 60 años.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buena salud.

Acercarse después de haber desayunado.

Haber esperado seis meses desde la realización del último tatuaje.

Bartoli también buscó desmentir algunos mitos que todavía generan temor. Entre ellos, la creencia de que donar sangre provoca aumento de peso o deja a la persona débil.

"Eso no es verdad. Ayudar son 15 minutos y la verdad que no tiene nada en contra", afirmó. Además, explicó que el organismo repone rápidamente la sangre extraída.

Dónde acercarse para donar sangre en Jujuy

Las personas interesadas pueden concurrir al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Alto Comedero, sobre avenida Snopek, esquina Teniente Bolsán.

Además, los equipos realizan colectas en distintos puntos de la provincia. Durante la entrevista se informó que se encontraban desarrollando una actividad en Tilcara y que también suelen instalar una carpa de promoción en espacios públicos, como la peatonal y la avenida 19 de Abril.

Centro Regional de Hemoterapia, actividades en la Provincia.

Finalmente, Bartoli remarcó que el desafío es sostener la donación voluntaria y altruista durante todo el año, para que los hospitales puedan contar con los componentes necesarios.