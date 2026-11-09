Día Nacional del Donante de Sangre: "Apelamos a la solidaridad y al compromiso de los jujeños"

Cada 9 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre , una fecha que busca reconocer a quienes realizan este acto solidario y concientizar sobre la importancia de donar de manera habitual.

Jujuy. Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidad de donantes

La conmemoración recuerda al médico argentino Luis Agote , quien el 9 de noviembre de 1914 realizó en el Hospital Rawson de Buenos Aires la primera transfusión de sangre utilizando citrato de sodio como anticoagulante, un procedimiento que permitió avanzar hacia transfusiones más seguras y eficaces.

Ivonne Ruiz Huidobro, referente del Centro Regional de Hemoterapia , destacó que la donación voluntaria resulta fundamental para sostener la atención de pacientes internados y responder ante situaciones de emergencia. “ La sangre no se fabrica, no se compra en la farmacia . Siempre apelamos a la solidaridad y al compromiso de todos los jujeños para poder abastecer y dar respuesta a 16 hospitales” , expresó.

La especialista explicó que el trabajo de promoción de la donación voluntaria lleva más de 20 años en la provincia y que uno de los principales objetivos actuales es incorporar a las nuevas generaciones.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los jóvenes comiencen a donar cuando alcanzan la edad permitida y mantengan ese compromiso a lo largo del tiempo. Para lograrlo, el equipo desarrolla nuevas estrategias de concientización y organiza actividades en diferentes localidades.

Jujuy se destaca por la donación voluntaria de sangre

Ruiz Huidobro aseguró que la provincia mantiene una posición destacada a nivel nacional por el compromiso de sus donantes voluntarios. “Jujuy sigue siendo líder con el tema de la donación voluntaria de sangre. Vamos a sostener este trabajo y adaptar las estrategias para poder inculcar y seguir construyendo esta cultura de la donación de sangre”, afirmó.

Además, destacó la participación de familias enteras en las colectas que se realizan en el interior provincial, donde el personal de Hemoterapia desarrolla actividades todas las semanas para acercar el servicio a la comunidad.

Respecto de los grupos sanguíneos, aclaró que se necesitan donantes de todos los tipos de sangre, aunque los grupos con factor RH negativo son los menos frecuentes y, por ese motivo, presentan mayores dificultades para conseguir donantes.

Dónde donar sangre en Jujuy esta semana

En Jujuy, se puede donar sangre en el Centro Regional de Hemoterapia ubicado en Av. Snopek esq. Tte. Bolzán, Alto Comedero, de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Además, durante esta semana se desarrollarán distintas actividades y colectas en hospitales y localidades del interior.

Martes 10 de noviembre: colecta en el Salón Municipal de Tilcara.

Miércoles 11 de noviembre: actividades en Abra Pampa y homenaje a donantes voluntarios junto al IES N° 1, con sede en esa localidad.

Jueves 12 de noviembre: jornadas de donación durante la mañana en los hospitales San Roque y Pablo Soria.

Viernes 13 de noviembre: actividad durante la tarde en el Hospital Materno Infantil.

El trabajo del equipo de Hemoterapia

Ruiz Huidobro también destacó el compromiso del personal que sostiene las actividades de extracción, procesamiento y promoción de la donación de sangre en toda la provincia. El equipo cuenta con dos médicos, tres bioquímicos de laboratorio, técnicos de laboratorio y hemoterapia, dos enfermeras dedicadas a la donación de plaquetas y promotores que trabajan directamente con la comunidad.

Día Nacional del Donante de Sangre

“Somos muy poquitos, pero es un equipo muy fuerte y un equipo comprometido. Sabemos que a través de la donación de sangre podemos ayudar a los pacientes que nos necesitan”, sostuvo. Finalmente, la referente agradeció a los donantes voluntarios de toda la provincia y destacó que su participación permite atender tanto a pacientes internados como a personas que requieren transfusiones de urgencia.

Requisitos para donar sangre