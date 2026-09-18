Necesitan más donantes de sangre en Jujuy: abastecen a 17 hospitales

El Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy reforzó la convocatoria a donantes de sangre ante el aumento de la demanda de transfusiones en la provincia. Según explicó a TodoJujuy Ivonne Ruiz Huidobro, el organismo abastece a 17 hospitales y necesita sostener un stock suficiente para responder a cirugías, emergencias y accidentes.

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“Seguimos trabajando en la construcción de la cultura de la donación de sangre en la provincia”, señaló Ruiz Huidobro. En ese sentido, remarcó que la necesidad es permanente: “Aumentan los accidentes, aumentan las emergencias, aumenta siempre el número de cirugías y tenemos que tener un stock suficiente en toda la provincia”.

La referente del Centro Regional de Hemoterapia aclaró que no se trata de una falta total de stock, sino de la necesidad de reforzar la convocatoria para que más jujeños se acerquen a donar. “Abastecemos 17 hospitales, así que tenemos que tener sangre y componentes sanguíneos para toda la red provincial de sangre. Lo que nos está costando un poquito más es la convocatoria” , explicó.

Ruiz Huidobro indicó que todos los grupos sanguíneos son importantes, aunque en estos días la convocatoria está especialmente orientada a donantes O positivo y O negativo .

“Todos los grupos sirven”, afirmó. Sin embargo, explicó que actualmente cuentan con stock suficiente de A positivo y B positivo, por lo que están reforzando el llamado para personas con grupo O.

Quienes puedan donar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, en Alto Comedero, o a los puestos móviles que se realizan en distintos puntos de la provincia.

Colecta en la peatonal Belgrano

Uno de los puntos más elegidos por los donantes es la peatonal Belgrano, donde el equipo del Centro Regional realiza colectas durante la semana. “Mañana viernes vamos a estar durante la tarde en el horario de paseo peatonal, de 17 a 20.30”, detalló Ruiz Huidobro.

La referente explicó que se trata de un lugar de fácil acceso, por donde circulan muchos jujeños. “Pueden acercarse un ratito a donar sangre y seguir con sus actividades”, indicó.

Requisitos para donar sangre

Desde el Centro Regional de Hemoterapia recordaron que los requisitos básicos para donar sangre son:

estar sano;

tener entre 18 y 65 años;

pesar más de 50 kilos;

en el caso de las mujeres, no estar embarazadas ni en período exclusivo de lactancia;

esperar al menos seis meses si se realizaron tatuajes o piercings.

También aclararon que no es necesario ir en ayunas. “Recomendamos desayunar liviano a la gente que va a ir a donar sangre”, señaló Ruiz Huidobro.

Mitos sobre la donación

Durante la entrevista, Ruiz Huidobro también desmintió algunos mitos frecuentes, como la idea de que donar sangre engorda o que puede afectar la salud.

“La donación de sangre es saludable, es segura y es importante”, remarcó. Además, destacó que el trabajo de concientización se realiza durante todo el año, incluso con estudiantes y escuelas, para construir desde edades tempranas una cultura solidaria vinculada a la donación de sangre.