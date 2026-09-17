FNE 2026: el Colegio Secundario 54 y un carruaje bien argentino

Los estudiantes del Colegio Secundario 54 llevan a la FNE 2026 una propuesta cargada de símbolos argentinos. El carruaje está inspirado en los tres campeonatos mundiales ganados por la Selección Argentina y combina referencias futboleras con otros elementos representativos del país.

Benjamín, uno de los carroceros que participó del proyecto, contó que la idea surgió luego de analizar distintas propuestas entre los propios estudiantes. “Se trata básicamente de los tres mundiales que ganamos y nos inspiramos bastante en eso, en la mascota y algunos detalles”, explicó en la jornada donde desfilan en Ciudad Cultural.

Además, señaló que en la estructura incorporaron distintas referencias vinculadas con la Argentina, entre ellas una mención a las Islas Malvinas. Antes de comenzar con la construcción, los carroceros trabajaron sobre distintas alternativas hasta definir cuál sería la temática principal.

FNE 2026: el Colegio Secundario 54 y un carruaje bien argentino “Presentamos varios bocetos y eso fue lo que nos gustó a casi todos los carroceros, así que lo elegimos por eso”, relató Benjamín. De esta manera, el fútbol y la identidad argentina se convirtieron en los ejes principales de una propuesta construida colectivamente por los estudiantes del Secundario 54.

Un mes de trabajo y materiales reciclados Aymara, otra de las carroceras, explicó que la elaboración demandó casi un mes de trabajo y que utilizaron numerosos materiales reciclados para completar la estructura y sus detalles. “Usamos tapitas, monedas, rollitos de fotografía, rollitos de papel higiénico, tapitas de cerveza, corchos y un montón de cosas recicladas”, detalló. FNE 2026: el Colegio Secundario 54 y un carruaje bien argentino El uso de estos elementos permitió dar forma a diferentes sectores de la carroza y sumar texturas y detalles a la propuesta elegida por los jóvenes. Más allá del resultado final y de la competencia, los estudiantes destacaron que uno de sus principales objetivos es disfrutar de la experiencia. “Queremos pasarla bien, disfrutarla y poder sacar un premio bien lindo”, expresó Aymara. Con una temática marcada por el fútbol, los títulos mundiales y distintos símbolos nacionales, el Colegio Secundario N°54 busca dejar su sello con una carroza que pone en primer plano el trabajo de los estudiantes y su identificación con los colores argentinos. Agenda de la FNE 2026 Jueves 17 de septiembre Desfile Simple – Grupo A – 20 horas Viernes 18 de septiembre Desfile Simple – Grupo B – 20 horas Sábado 19 de septiembre Desfile Doble – 20 horas Domingo 20 de septiembre Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

Elección del Paje 10 a las 18 horas Lunes 21 de septiembre Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural Martes 22 de septiembre 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

Desfile Doble desde las 20 horas

Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural Miércoles 23 de septiembre 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

Desfile Doble desde las 20 horas

Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural Jueves 24 de septiembre Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Desfile Doble desde las 20 horas Viernes 25 de septiembre Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto Sábado 26 de septiembre Entrega de Premios desde las 20 horas

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