El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy celebró su día con un homenaje a Fernando Calvetti

El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy celebró el Día del Periodista Deportivo con un acto en su recuperada sede social del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy. Durante la jornada se realizó un homenaje a Fernando Calvetti , histórico periodista deportivo y exdirigente de la institución.

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Además, las autoridades descubrieron una placa en reconocimiento a las personas que participaron en la recuperación y puesta en funcionamiento del edificio , que permaneció durante años sin actividad y atravesó un proceso judicial antes de volver a manos de la institución.

Daniel Echazú , presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, destacó la importancia de celebrar esta fecha en un espacio propio y recordó el trabajo realizado para recuperar la sede. “Hicimos un homenaje a Fernando Calvetti, que fue un hombre clave en la historia de este Círculo . Estuvo muchísimos años acá, defendiendo este lugar”, expresó Echazú.

El presidente explicó que, como parte del reconocimiento, la oficina de Presidencia lleva el nombre del histórico periodista . También se descubrió una placa con los nombres de quienes colaboraron para recuperar el edificio.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy celebró su día con un homenaje a Fernando Calvetti

La recuperación de la sede representó un proceso complejo para la institución, que debió afrontar problemas edilicios, deudas y un extenso litigio judicial. “Cuando recuperamos esta casa después de un largo litigio judicial, era una casa destruida, llena de alimañas, con muchas deudas, que inclusive hoy seguimos pagando”, recordó Echazú.

El dirigente destacó que, gracias al acompañamiento del Gobierno y de empresas privadas, entre ellas el aporte del ingeniero Raúl Ulloa, fue posible avanzar con las obras necesarias para volver a utilizar las instalaciones. Actualmente, el edificio se encuentra en condiciones de reabrir sus puertas y comenzar una nueva etapa de actividades.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy celebró su día con un homenaje a Fernando Calvetti

Una sede para recibir a periodistas deportivos de toda la provincia

Uno de los principales objetivos de la institución es convertir la sede de barrio Cuyaya en un lugar de encuentro y alojamiento para los trabajadores de prensa deportiva, especialmente aquellos que llegan desde el interior provincial. Echazú explicó que el Círculo cuenta con 105 afiliados, muchos de los cuales deben trasladarse hasta San Salvador de Jujuy para realizar coberturas deportivas.

La intención es que quienes lleguen para cubrir encuentros de Gimnasia de Jujuy, Jujuy Básquet u otras actividades nocturnas puedan permanecer en las instalaciones y evitar regresar inmediatamente a sus localidades. “Queremos fundamentalmente que sea nuestro lugar de encuentro, un lugar de capacitación. Que los periodistas del interior, cuando vengan a cubrir, por ejemplo, Gimnasia o Jujuy Básquet, no tengan que volver rapidísimo a una terminal de ómnibus, sino que se queden a hacer noche acá”, señaló.

El dirigente sostuvo que disponer nuevamente de un espacio propio representa un avance para los afiliados y permitirá fortalecer los vínculos entre los profesionales que desarrollan su actividad en distintos puntos de Jujuy.

Capacitaciones y nuevos desafíos para el Círculo de Periodistas Deportivos

De cara al próximo año, el Círculo proyecta organizar capacitaciones y encuentros destinados tanto a periodistas con trayectoria como a estudiantes que se preparan para ingresar a la profesión.

Daniel Echazú, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy

Echazú consideró que el periodismo deportivo debe adaptarse a las nuevas herramientas de comunicación, especialmente al crecimiento de las redes sociales y los formatos digitales. “El periodismo tiene que seguir creciendo, no va por detrás de una pelota. Tenemos lo que son las redes sociales, las guías, ¡qué maravilla!”, manifestó.

En ese sentido, propuso generar espacios de intercambio de experiencias entre profesionales con años de trayectoria y jóvenes estudiantes, para abordar los cambios tecnológicos y las exigencias del trabajo periodístico. También dejó un mensaje dirigido a quienes están comenzando a estudiar periodismo deportivo, destacando la dedicación y disponibilidad que requiere la profesión.

“Los chicos que están estudiando periodismo tienen que saber que van a trabajar sábado, domingo y feriados. Si no les gusta trabajar sábado, domingo y feriados, que abracen otra profesión. Les doy un sano consejo, de un tipo que tiene 33 años en esto”, expresó.