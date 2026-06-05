El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy reinauguró su sede histórica , ubicada en calle Santa Fe 1434 del barrio Cuyaya , un espacio que representa parte de la identidad y la memoria de la actividad periodística deportiva en la provincia.

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Daniel Echazú , presidente del Círculo Deportivo de Jujuy, aseguró que es “ un día histórico ”, y dijo que lograron el objetivo que se propusieron como comisión directiva. “ Uno de los objetivos era que los periodistas deportivos tengamos nuestra casa propia ”.

La recuperación de la institución comenzó cuando un grupo de periodistas deportivos decidió reactivar el Círculo de Periodistas de Jujuy, que se encontraba en estado de acefalía desde hacía más de una década. Desde el inicio, uno de los principales objetivos fue recuperar la sede social y devolverle vida a un lugar emblemático para el sector.

Los objetivos del Círculo de Periodistas Deportivos

“Queremos darle la utilidad para la cual la institución se creó, para que tenga al periodista deportivo pertenencia. Esta es nuestra casa, el periodista tiene que saber que acá está a gusto, que este es su lugar de origen”, marcó.

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“Queremos comenzar con las capacitaciones, queremos comenzar dándole servicio a la comunidad también, y obviamente tenemos un salón muy lindo que los socios lo van a poder utilizar para algunos cumpleaños de sus hijos y otras series de actividades”, dijo sobre el destino del predio.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy reinauguró su sede histórica El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy reinauguró su sede histórica

Un aporte a los periodistas del interior

Echazú dijo que una vez que se consiga el equipamiento, “queremos que los colegas del interior, cuando vengan a cubrir el partido de noche, se queden acá, descansen tranquilos y al otro día vuelvan a su lugar de origen”.

Remarcó que de los 102 socios que tiene el Círculo de Periodistas, el 30% son del interior. “Obviamente no va a ser fácil porque, como toda institución sin fines de lucro, el tema económico incide”, dijo el dirigente y periodista.

“Nosotros desde que asumimos tomamos los desafíos y creemos que poco a poco se van cumpliendo. Pero hay mucha gestión, hay mucho trabajo, y esta comisión se caracterizó por eso y por eso es mi orgullo también”, subrayó Echazú.

“Estaba en muy malas condiciones”

En 2024 finalmente se logró recuperar el edificio. Sin embargo, al ingresar nuevamente al inmueble, se encontraron con una sede en muy malas condiciones, lo que abrió una nueva etapa de trabajo. “La verdad que estaba en muy malas condiciones”, dijo el Ministro de Infraestructura Carlos Stanic.

“Nos llevó bastante tiempo porque había algunos problemas, pero ha quedado muy linda, se ha hecho un nuevo albergue, tienen capacidad para varias habitaciones. Van a tener un lugar magnífico, la verdad que está muy lindo”.