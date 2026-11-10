El motociclista acusado por la muerte de un policía en Jujuy seguirá en libertad

El joven motociclista de 18 años fue imputado por la muerte de un policía en avenida General Savio. La Justicia rechazó su prisión preventiva.

La Justicia de Jujuy formalizó este martes la imputación contra el joven motociclista de 18 años acusado por el siniestro vial ocurrido el pasado 7 de noviembre sobre avenida General Savio, en San Salvador de Jujuy, donde perdió la vida un efectivo policial. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado, pero la jueza rechazó el pedido y dispuso una serie de medidas que deberá cumplir mientras avanza la investigación.

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El imputado, está acusado del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por encontrarse inhabilitado para conducir, según lo establecido en el artículo 84 bis del Código Penal.

La investigación está a cargo del fiscal Aldo Lozano, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas.

La audiencia de formalización de la imputación estuvo presidida por la jueza Felicia Ester Barrios, quien dio por formalizada la acusación presentada por la Fiscalía y convalidó el secuestro de las motocicletas vinculadas con el siniestro.

Durante el encuentro judicial, el fiscal Aldo Lozano solicitó que el joven permaneciera detenido de manera preventiva mientras continuaba la investigación. Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido al considerar que no se habían acreditado riesgos procesales que justificaran esa medida.

Para tomar la decisión, tuvo en cuenta que el acusado cuenta con domicilio fijo y no registra antecedentes penales. De esta manera, el joven continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir una serie de condiciones dispuestas por la Justicia.

Entre las medidas establecidas se encuentran presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), asistir a todas las citaciones judiciales y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. La jueza también advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a un nuevo pedido de detención por parte de la Fiscalía.

La decisión de rechazar la prisión preventiva no modifica la imputación ni implica que el joven haya sido desvinculado de la causa.

Cómo continúa la investigación por la muerte del policía

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre sobre avenida General Savio, en uno de los accesos a San Salvador de Jujuy. Como consecuencia del hecho, un efectivo policial perdió la vida y se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Tras las primeras actuaciones, la Fiscalía avanzó con la identificación del conductor involucrado y la recolección de elementos para reconstruir lo sucedido.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, la investigación continuará con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y los informes técnicos de las motocicletas secuestradas.

También se realizarán pericias accidentológicas para establecer la mecánica del siniestro y evaluaciones psicológicas al imputado. Además, está prevista la recepción de nuevos testimonios ofrecidos por las partes, que podrían aportar información relevante sobre los momentos previos al accidente.

Con estas medidas, el fiscal buscará completar la reconstrucción del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Por el momento, el joven de 18 años permanece imputado por homicidio culposo agravado y continuará en libertad bajo las reglas de conducta establecidas por la Justicia.