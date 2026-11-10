Con 165 días de labor, Ledesma concluyó con éxito la zafra 2026

Ledesma finalizó la zafra 2026 con un balance positivo, marcada como una de las más destacadas campañas de los últimos cinco años en términos de producción de caña de azúcar por hectárea . Este rendimiento fue posible gracias a un mayor tonelaje de caña y a una destacada mejora en el rendimiento de la caña fuente.

La zafra se extendió por 165 días , logrando cosechar un total de 3.432.751 toneladas de caña (2.988.667 toneladas correspondientes a frentes propios). En cuanto a la participación de terceros, se procesaron 444.084 toneladas que representan el 13%, distribuida en dos tercios cosechados por frentes contratados y un tercio aportado por cañeros independientes. Desde Ledesma, se prevé seguir ampliando la participación de cañeros.

Los frentes de cosecha —compuestos por 11 frentes propios más frentes de contratistas y camiones — demostraron una gran eficiencia. Las máquinas respondieron de manera óptima hasta el último día, registrando indicadores de alta productividad con más del 50% del tiempo efectivo de corte y cerca del 80% del tiempo en operación. Por su parte , la plena disponibilidad de la flota de camiones aseguró un flujo constante hacia la fábrica, sin registrar faltas de materia prima atribuibles a la logística.

Aprovechando el bagazo almacenado durante esta zafra, se proyecta la producción de 101.500 toneladas de papel embalado , reafirmando el compromiso con la economía circular y el aprovechamiento integral de los subproductos.

Desafíos climáticos y superación inicial

El ciclo productivo presentó un arranque desafiante durante el primer mes debido a las abundantes lluvias, lo que generó complicaciones operativas iniciales. Gracias a una sólida gestión logística, estas dificultades se superaron con éxito, permitiendo finalizar la cosecha en los plazos previstos sin retrasos mayores.

Perspectivas hacia la campaña 2027

Con el ciclo productivo permanentemente en marcha, las expectativas para el próximo período se centran en mantener la estrategia de optimizar el riego ante precipitaciones suficientes. Entre los desafíos para 2027 se destaca la consolidación del proyecto de aplicación localizada de vinaza, una innovación que optimiza la nutrición de los cultivos y permite seguir mejorando la eficiencia productiva.

Ledesma concluyó con éxito la zafra 2026

El jugo de limón lideró una campaña de resultados positivos

En un contexto internacional de alta volatilidad para la fruta fresca, la campaña 2026 del Negocio Frutas y Jugos continúa apostando al crecimiento hacia la industria con el jugo de limón como producto destacado del año.

Durante la temporada se terminarán cosechando unas 124.400 toneladas de fruta, de las cuales 17.000 toneladas de limón y naranja ya fueron destinadas a la exportación de fruta fresca a Europa, Estados Unidos y otros mercados, y el resto se destinó a la industria, donde se elaboraron jugos concentrados y aceites esenciales para clientes de todo el mundo.

Asimismo, la decisión de embalar menos fruta y cerrar antes la campaña de fresco permitió evitar la etapa de mayor caída de precios en Europa, mientras que la calidad sanitaria de nuestra fruta se reflejó en buenos arribos a destino, consolidando el aporte de esta actividad al Complejo Agroindustrial de Ledesma.

Somos Ledesma

Nacida en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy, Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, es el principal productor y exportador nacional de naranjas, y produce carne y cereales en Buenos Aires y Entre Ríos.

Ledesma concluyó con éxito la zafra 2026

La compañía invierte constantemente para innovar e introducir tecnología y así agregar valor a través de la integración de sus actividades; y procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del ambiente en las comunidades donde opera.

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