La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño

La empresa Ledesma firmó un nuevo convenio de donación de cemento con la Municipalidad de Libertador General San Martín, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura urbana en las comunidades del Ramal jujeño. El acuerdo se formalizó este martes 2 de diciembre en las instalaciones de Administración del Ingenio Ledesma.

Durante el encuentro participaron el intendente Oscar Jayat, el secretario de Infraestructura Daniel Alfredo Meriles y el jefe de Gabinete Marcelo Soruco, quienes acompañaron a los representantes de Ledesma en la firma del acta.

La donación consiste en bolsas de cemento, que serán destinadas a obras urbanas definidas por el municipio.

Este acuerdo de la Empresa Ledesma se suma a otros convenios realizados durante este año Calilegua : recibió 5.000 bolsas de cemento para avanzar con la pavimentación de la avenida Juan Pablo II, en el Barrio Papa Francisco.

: recibió 5.000 bolsas de cemento para avanzar con la pavimentación de la avenida Juan Pablo II, en el Barrio Papa Francisco. Fraile Pintado : recibió 5.000 bolsas de cemento para diversas obras públicas, entre ellas la pavimentación del camino donde se ubica la ex Sala Bracamonte, futuro Centro Cultural.·

: recibió 5.000 bolsas de cemento para diversas obras públicas, entre ellas la pavimentación del camino donde se ubica la ex Sala Bracamonte, futuro Centro Cultural.· El Talar : recibió 1.600 bolsas de cemento destinadas a la pavimentación de calles del barrio Boca.·

: recibió 1.600 bolsas de cemento destinadas a la pavimentación de calles del barrio Boca.· Caimancito: recibió 3.000 bolsas de cemento para la pavimentación de calles en distintos sectores de la localidad. Estas acciones forman parte del programa permanente de colaboración de Ledesma con los municipios de su área de influencia. La empresa destacó que su objetivo es acompañar el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera, priorizando obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y fortalecen la infraestructura local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.