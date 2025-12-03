miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 10:54
Jujuy.

La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño

La empresa Ledesma continúa apoyando el crecimiento de las comunidades del Ramal jujeño mediante la firma de convenios de donación de cemento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño

La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño

La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño

La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño

Lee además
El atleta Ledesmense que nos representrá en los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay.
Competencia.

Juegos Sudamericanos Escolares: Atleta ledesmense viajará junto a la Selección Argentina
cual es el monto de las multas por no usar casco o cinturon en jujuy
Actualización.

Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

Durante el encuentro participaron el intendente Oscar Jayat, el secretario de Infraestructura Daniel Alfredo Meriles y el jefe de Gabinete Marcelo Soruco, quienes acompañaron a los representantes de Ledesma en la firma del acta.

La donación consiste en bolsas de cemento, que serán destinadas a obras urbanas definidas por el municipio.

Este acuerdo de la Empresa Ledesma se suma a otros convenios realizados durante este año

  • Calilegua: recibió 5.000 bolsas de cemento para avanzar con la pavimentación de la avenida Juan Pablo II, en el Barrio Papa Francisco.
  • Fraile Pintado: recibió 5.000 bolsas de cemento para diversas obras públicas, entre ellas la pavimentación del camino donde se ubica la ex Sala Bracamonte, futuro Centro Cultural.·
  • El Talar: recibió 1.600 bolsas de cemento destinadas a la pavimentación de calles del barrio Boca.·
  • Caimancito: recibió 3.000 bolsas de cemento para la pavimentación de calles en distintos sectores de la localidad.

Estas acciones forman parte del programa permanente de colaboración de Ledesma con los municipios de su área de influencia. La empresa destacó que su objetivo es acompañar el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera, priorizando obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y fortalecen la infraestructura local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juegos Sudamericanos Escolares: Atleta ledesmense viajará junto a la Selección Argentina

Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

Temblor en la Puna jujeña: un sismo sacudió el área de Susques este miércoles

Cortarán el agua en Perico: cuándo y en qué zonas

Aumentó la nafta y subieron las multas por alcoholemia: el monto máximo es de $1.694.000

Lo que se lee ahora
Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Boliviaelimina el requisito de visa para turistas de siete países
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Archivo Cena Blanca 2024
Jujuy.

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel