Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Este viernes 5 de diciembre se realizará la tradicional Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural , por lo que desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se implementará un operativo con medidas que comenzarán a las 18 horas .

Con el fin de garantizar la seguridad de los egresados y acompañantes que concurran a la zona de Alto Padilla en la capital, así como el normal desarrollo del evento, se dispusieron cierres temporales de circulación en los siguientes puntos:

Desde las 18, las unidades de transporte urbano modificarán su recorrido, circulando por Santibáñez – Cmdte. Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Av. de las Carrozas – Av. Bolivia – Av. Córdoba – recorrido habitual.

Los asistentes contarán con espacios designados para estacionar en la calle Curupaití , entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín, en el margen derecho, y también en la extensión de la Avenida Bolivia

Paradas especiales de servicio

Los taxis de radiollamada lo harán en Curupaití y Aconcagua, en el caso del transporte urbano de pasajeros, será sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión. Este servicio se restablecerá desde las 05:00 del sábado 6 de diciembre, partiendo nuevamente desde Ciudad Cultural.

Recomendaciones especiales

Solicitaron a los padres y conductores que trasladarán a los egresados evitar utilizar como punto de encuentro las instalaciones del ANSES o sus inmediaciones, debido a la gran afluencia de peatones y vehículos que podría generar riesgos de accidentes. En su lugar, se recomienda emplear como punto de encuentro la Ciudad de las Artes, donde habrá mayor fluidez y seguridad.

Finalmente, se ruega a toda la ciudadanía prestar atención a la cartelería instalada y seguir las instrucciones del personal municipal destinado al operativo. Estas medidas buscan garantizar una celebración ordenada y segura para todos los participantes de esta esperada fiesta estudiantil.