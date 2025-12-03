miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 15:38
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Este viernes se hace la Cena Blanca 2025, por lo que dispusieron cortes y desvíos del tránsito en Ciudad Cultural.

Por  Claudio Serra
Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)

Este viernes 5 de diciembre se realizará la tradicional Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural, por lo que desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se implementará un operativo con medidas que comenzarán a las 18 horas.

  • Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9
  • Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural
  • Colectora Pila Solá y Suipacha
  • Dr. Vidal e Ituzaingó
  • Pedro del Portal y calle sin nombre
  • Dr. Vidal y calle sin nombre
  • Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)

Desvíos del transporte urbano de pasajeros

Desde las 18, las unidades de transporte urbano modificarán su recorrido, circulando por Santibáñez – Cmdte. Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Av. de las Carrozas – Av. Bolivia – Av. Córdoba – recorrido habitual.

Estacionamiento habilitado para vehículos particulares

Los asistentes contarán con espacios designados para estacionar en la calle Curupaití, entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín, en el margen derecho, y también en la extensión de la Avenida Bolivia

Paradas especiales de servicio

Los taxis de radiollamada lo harán en Curupaití y Aconcagua, en el caso del transporte urbano de pasajeros, será sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión. Este servicio se restablecerá desde las 05:00 del sábado 6 de diciembre, partiendo nuevamente desde Ciudad Cultural.

Recomendaciones especiales

Solicitaron a los padres y conductores que trasladarán a los egresados evitar utilizar como punto de encuentro las instalaciones del ANSES o sus inmediaciones, debido a la gran afluencia de peatones y vehículos que podría generar riesgos de accidentes. En su lugar, se recomienda emplear como punto de encuentro la Ciudad de las Artes, donde habrá mayor fluidez y seguridad.

Finalmente, se ruega a toda la ciudadanía prestar atención a la cartelería instalada y seguir las instrucciones del personal municipal destinado al operativo. Estas medidas buscan garantizar una celebración ordenada y segura para todos los participantes de esta esperada fiesta estudiantil.

