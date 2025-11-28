Juegos Sudamericanos Escolares: Atleta ledesmense viajará junto a la Selección Argentina

El atleta Ledesmense que nos representrá en los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay.

Santiago Fernández , atleta de Libertador General San Martín, forma parte del equipo argentino Sub-16 que compite en los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay. El joven ganó reconocimiento en el ámbito deportivo por su desempeño en pruebas de velocidad y por su constancia dentro del Club Atlético Ledesma.

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó su lugar en la delegación nacional luego de un año intenso de competencias y marcas destacadas. Su presencia en el torneo suma un valor especial para la provincia porque no es común que un atleta local llegue a este nivel.

Santiago practica atletismo desde hace tres años en el Club Atlético Ledesma. Durante este tiempo sostuvo una rutina de entrenamientos y acumuló experiencia en torneos escolares y provinciales. En la última edición del clasificatorio para los Juegos Evita logró una marca histórica y obtuvo la medalla de oro en su categoría.

El resultado llamó la atención del cuerpo técnico nacional por su registro en velocidad y por su rendimiento estable en competencias locales. Ese desempeño abrió la puerta para integrar un equipo que reúne a los mejores atletas escolares del país.

Santiago Fernandez

Dos pruebas y una meta clara en Paraguay

El joven atleta participa en 100 metros con vallas y en posta mixta, dos pruebas que exigen rapidez, técnica y ritmo. Ambas disciplinas tienen gran nivel en el Sudamericano Escolar, donde compiten representantes de distintos países de la región.

Santiago viaja a Buenos Aires para concentrar con la Selección Argentina antes de partir a Paraguay. El grupo cumple una agenda estricta de entrenamientos y ajustes previos a la competencia.

Acompañamiento desde Libertador y el Club

El entrenador nacional y profesor de Educación Física Horacio Lezano coordina la formación de los atletas del Club Atlético Ledesma. El docente resaltó el valor del logro para la institución y para la comunidad de Libertador. Señaló que el momento genera orgullo entre familias, estudiantes y deportistas que siguen de cerca el progreso de Santiago.

La participación del joven también impulsa a nuevas camadas de atletas que observan en él un ejemplo cercano dentro del deporte escolar.