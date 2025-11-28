viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 12:02
Competencia.

Juegos Sudamericanos Escolares: Atleta ledesmense viajará junto a la Selección Argentina

Santiago Fernández representa a Argentina y a Jujuy en los Juegos Sudamericanos Escolares Sub-16 en Paraguay.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El atleta Ledesmense que nos representrá en los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay.

El atleta Ledesmense que nos representrá en los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay.

Santiago Fernández, atleta de Libertador General San Martín, forma parte del equipo argentino Sub-16 que compite en los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay. El joven ganó reconocimiento en el ámbito deportivo por su desempeño en pruebas de velocidad y por su constancia dentro del Club Atlético Ledesma.

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó su lugar en la delegación nacional luego de un año intenso de competencias y marcas destacadas. Su presencia en el torneo suma un valor especial para la provincia porque no es común que un atleta local llegue a este nivel.

Un camino que arranca en Ledesma

Santiago practica atletismo desde hace tres años en el Club Atlético Ledesma. Durante este tiempo sostuvo una rutina de entrenamientos y acumuló experiencia en torneos escolares y provinciales. En la última edición del clasificatorio para los Juegos Evita logró una marca histórica y obtuvo la medalla de oro en su categoría.

El resultado llamó la atención del cuerpo técnico nacional por su registro en velocidad y por su rendimiento estable en competencias locales. Ese desempeño abrió la puerta para integrar un equipo que reúne a los mejores atletas escolares del país.

Santiago Fernandez

Dos pruebas y una meta clara en Paraguay

El joven atleta participa en 100 metros con vallas y en posta mixta, dos pruebas que exigen rapidez, técnica y ritmo. Ambas disciplinas tienen gran nivel en el Sudamericano Escolar, donde compiten representantes de distintos países de la región.

Santiago viaja a Buenos Aires para concentrar con la Selección Argentina antes de partir a Paraguay. El grupo cumple una agenda estricta de entrenamientos y ajustes previos a la competencia.

Acompañamiento desde Libertador y el Club

El entrenador nacional y profesor de Educación Física Horacio Lezano coordina la formación de los atletas del Club Atlético Ledesma. El docente resaltó el valor del logro para la institución y para la comunidad de Libertador. Señaló que el momento genera orgullo entre familias, estudiantes y deportistas que siguen de cerca el progreso de Santiago.

La participación del joven también impulsa a nuevas camadas de atletas que observan en él un ejemplo cercano dentro del deporte escolar.

