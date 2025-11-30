domingo 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 09:51
SMN.

Jujuy sigue bajo doble alerta por calor extremo y fuertes tormentas: podrían volver a caer granizos

Las condiciones climáticas afectarán a gran parte de la provincia, con temperaturas elevadas, riesgo para la salud y probabilidad de ráfagas de viento y abundante lluvia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Doble alerta en Jujuy.

Doble alerta en Jujuy.

Pronóstico para este domingo en Jujuy

Según el SMN, la jornada presenta:

  • Mañana: algo nublado

  • Tarde: tormentas

  • Noche: tormentas fuertes

  • Máxima: 37°C

  • Mínima: 20°C

Alerta naranja por calor extremo

temperaturas calor
Alerta por calor extremo en Jujuy.

Alerta por calor extremo en Jujuy.

Afecta a las siguientes zonas:

  • El Carmen

  • Ledesma

  • Palpalá

  • San Antonio

  • San Pedro

  • Santa Bárbara

  • Valle Grande

  • Doctor Manuel Belgrano

  • Tilcara

El nivel naranja implica un efecto moderado a alto en la salud, con temperaturas que pueden resultar muy peligrosas, especialmente para:

  • Adultos mayores

  • Niños y niñas

  • Personas con enfermedades crónicas

  • Personas gestantes

  • Personas con escasa hidratación o expuestas al sol por tiempo prolongado

Alerta amarilla por fuertes tormentas

Tormenta
Alerta por fuertes tormentas el&eacute;ctricas en Jujuy.

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.

El aviso incluye:

  • El Carmen

  • Ledesma

  • Palpalá

  • San Antonio

  • San Pedro

  • Santa Bárbara

  • Valle Grande

  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

  • Zona baja de Tilcara

  • Humahuaca

  • Tumbaya

Esta alerta continuará durante toda la jornada de hoy y también el lunes.

El SMN advierte que el área puede ser afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con:

  • Caída de granizo

  • Fuerte actividad eléctrica

  • Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h

  • Abundante caída de agua en cortos períodos

  • Precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con valores superiores de forma puntual

Recomendaciones ante el calor extremo

  • Tomar abundante agua, incluso si no hay sed

  • Evitar exponerse al sol entre las 11 y 17 horas

  • Usar ropa ligera, de colores claros

  • No realizar actividad física intensa bajo el sol

  • Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas

  • No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

  • Mantener ventilados los ambientes

  • Prestar especial atención a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas

Tomar agua
Tomar agua.

Tomar agua.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

  • Evitar circular por calles y rutas inundadas

  • No refugiarse bajo árboles ni postes

  • Desconectar artefactos eléctricos si hay actividad eléctrica

  • Asegurar techos, chapas y elementos sueltos

  • Mantenerse informado por canales oficiales del SMN

  • Tener a mano linterna, agua y cargadores portátiles

