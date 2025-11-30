Jujuy sigue bajo doble alerta por calor extremo y fuertes tormentas: podrían volver a caer granizos

La provincia de Jujuy atraviesa este domingo 30 de noviembre una jornada marcada por dos alertas simultáneas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): una alerta naranja por calor extremo y una alerta amarilla por fuertes tormentas, que se mantendrán activas durante gran parte del día y también el lunes en algunas zonas.
Pronóstico para este domingo en Jujuy
Según el SMN, la jornada presenta:
-
Mañana: algo nublado
-
Tarde: tormentas
-
Noche: tormentas fuertes
-
Máxima: 37°C
-
Mínima: 20°C
Alerta naranja por calor extremo
Afecta a las siguientes zonas:
-
El Carmen
-
Ledesma
-
Palpalá
-
San Antonio
-
San Pedro
-
Santa Bárbara
-
Valle Grande
-
Doctor Manuel Belgrano
-
Tilcara
El nivel naranja implica un efecto moderado a alto en la salud, con temperaturas que pueden resultar muy peligrosas, especialmente para:
Alerta amarilla por fuertes tormentas
El aviso incluye:
Esta alerta continuará durante toda la jornada de hoy y también el lunes.
El SMN advierte que el área puede ser afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con:
-
Caída de granizo
-
Fuerte actividad eléctrica
-
Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h
-
Abundante caída de agua en cortos períodos
-
Precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con valores superiores de forma puntual
Recomendaciones ante el calor extremo
-
Tomar abundante agua, incluso si no hay sed
-
Evitar exponerse al sol entre las 11 y 17 horas
-
Usar ropa ligera, de colores claros
-
No realizar actividad física intensa bajo el sol
-
Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas
-
No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos
-
Mantener ventilados los ambientes
-
Prestar especial atención a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas
Recomendaciones ante tormentas fuertes
-
Evitar circular por calles y rutas inundadas
-
No refugiarse bajo árboles ni postes
-
Desconectar artefactos eléctricos si hay actividad eléctrica
-
Asegurar techos, chapas y elementos sueltos
-
Mantenerse informado por canales oficiales del SMN
-
Tener a mano linterna, agua y cargadores portátiles
