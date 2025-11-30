Jujuy sigue bajo doble alerta por calor extremo y fuertes tormentas: podrían volver a caer granizos

Doble alerta en Jujuy.

La provincia de Jujuy atraviesa este domingo 30 de noviembre una jornada marcada por dos alertas simultáneas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): una alerta naranja por calor extremo y una alerta amarilla por fuertes tormentas, que se mantendrán activas durante gran parte del día y también el lunes en algunas zonas.

Pronóstico para este domingo en Jujuy Según el SMN, la jornada presenta:

Mañana: algo nublado

Tarde: tormentas

Noche: tormentas fuertes

Máxima: 37°C

Mínima: 20°C Alerta naranja por calor extremo temperaturas calor Alerta por calor extremo en Jujuy. Afecta a las siguientes zonas:

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Doctor Manuel Belgrano

Tilcara El nivel naranja implica un efecto moderado a alto en la salud, con temperaturas que pueden resultar muy peligrosas, especialmente para:

Adultos mayores

Niños y niñas

Personas con enfermedades crónicas

Personas gestantes

Personas con escasa hidratación o expuestas al sol por tiempo prolongado Alerta amarilla por fuertes tormentas Tormenta Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy. El aviso incluye: El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Humahuaca

Tumbaya Esta alerta continuará durante toda la jornada de hoy y también el lunes. El SMN advierte que el área puede ser afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con: Caída de granizo

Fuerte actividad eléctrica

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h

Abundante caída de agua en cortos períodos

Precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con valores superiores de forma puntual Recomendaciones ante el calor extremo Tomar abundante agua, incluso si no hay sed

Evitar exponerse al sol entre las 11 y 17 horas

Usar ropa ligera, de colores claros

No realizar actividad física intensa bajo el sol

Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Mantener ventilados los ambientes

Prestar especial atención a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas Tomar agua Tomar agua. Recomendaciones ante tormentas fuertes Evitar circular por calles y rutas inundadas

No refugiarse bajo árboles ni postes

Desconectar artefactos eléctricos si hay actividad eléctrica

Asegurar techos, chapas y elementos sueltos

Mantenerse informado por canales oficiales del SMN

Tener a mano linterna, agua y cargadores portátiles

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.