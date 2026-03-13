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13 de marzo de 2026 - 11:52
País.

Alerta sanitaria: los riesgos para la salud que dejan las inundaciones

Las intensas lluvias provocaron una alerta sanitaria en Tucumán y especialistas alertan por enfermedades vinculadas al agua contaminada

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Alerta sanitaria: los riesgos para la salud que dejan las inundaciones

Alerta sanitaria: los riesgos para la salud que dejan las inundaciones

Las intensas lluvias que azotan a Tucumán en los últimos días provocaron anegamientos en distintos sectores de la provincia y encendieron una alerta sanitaria. Calles inundadas, viviendas afectadas y evacuaciones marcan el escenario que atraviesan varias localidades.

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En ese contexto, especialistas en salud advierten sobre los riesgos sanitarios que surgen durante y después de una inundación. El impacto no se limita a los daños materiales. El avance del agua también genera condiciones propicias para enfermedades y problemas ambientales que afectan a la población.

La médica y especialista en cuidados intensivos Florencia Acosta describió la situación como “una catástrofe anunciada” y explicó que las inundaciones suelen provocar consecuencias sanitarias si no se aplican medidas de control.

Embed - FLORENCIA ACOSTA TJ

Agua contaminada y control sanitario

Uno de los principales riesgos aparece con la contaminación del agua. Durante una inundación, el agua puede mezclarse con residuos, barro, desechos cloacales o basura acumulada en las calles.

Este escenario afecta directamente la calidad del agua utilizada por la población. El agua se usa para beber, cocinar, lavar alimentos y realizar tareas de higiene personal. Cuando pierde su potabilidad, crece la posibilidad de enfermedades vinculadas con la contaminación.

Los especialistas remarcan que el control sanitario del agua potable se vuelve una prioridad para evitar brotes de infecciones digestivas. Las autoridades sanitarias suelen reforzar análisis y monitoreos en las zonas afectadas.

Enfermedades que pueden aparecer tras la inundación

El contacto con agua contaminada y el consumo de alimentos manipulados con ese recurso pueden provocar enfermedades gastrointestinales. Estos cuadros afectan con mayor intensidad a niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas.

También pueden aparecer afecciones cutáneas como dermatitis o infecciones en la piel debido al contacto prolongado con agua sucia o barro contaminado.

Los equipos de salud suelen reforzar la vigilancia epidemiológica en estos contextos para detectar síntomas tempranos y evitar la propagación de enfermedades en la comunidad.

Mosquitos y agua estancada

Después de una inundación queda agua acumulada en distintos espacios como patios, recipientes, zanjas o escombros. Estos lugares se transforman en criaderos de mosquitos.

La presencia de estos insectos aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como el Dengue y la Chikungunya, dos infecciones virales que registran circulación en varias provincias del país.

El control de criaderos forma parte de las medidas sanitarias prioritarias después de una inundación. Las tareas incluyen limpieza de espacios, eliminación de recipientes con agua acumulada y campañas de prevención.

Condiciones de alojamiento y salud respiratoria

Las inundaciones también obligan a muchas familias a abandonar sus viviendas. En estas situaciones, los centros de evacuación o refugios se convierten en espacios temporales para alojar a las personas afectadas.

Los especialistas destacan la importancia de garantizar lugares ventilados y con suficiente espacio para evitar el hacinamiento. La concentración de personas en espacios reducidos facilita la circulación de infecciones respiratorias y enfermedades contagiosas.

La organización de estos espacios forma parte de la respuesta sanitaria frente a emergencias climáticas.

Impacto emocional y acompañamiento sanitario

Las inundaciones no solo generan pérdidas materiales. Muchas familias atraviesan momentos de angustia al perder pertenencias, viviendas o herramientas de trabajo.

Los profesionales de la salud advierten que el sistema sanitario también debe contemplar la atención psicológica de las personas afectadas. El miedo, la incertidumbre y el estrés aparecen con frecuencia en contextos de desastre.

Por esta razón, los equipos sanitarios suelen incluir acompañamiento emocional y asistencia social dentro de los operativos desplegados tras eventos climáticos extremos.

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