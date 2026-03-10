martes 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 10:20
Tiempo.

Feroz temporal en Metán: inundaciones, calles anegadas y un puente colapsado

Las lluvias en Metán generaron destrozos durante las últimas horas. Calles totalmente anegadas, el colapso de un puente e inconvenientes para los vecinos.

Por  María Florencia Etchart
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron que el agua ingresara a viviendas y desbordara canales, mientras equipos de emergencia trabajan para asistir a las zonas más afectadas.

Barrios afectados por el ingreso de agua

Vecinos reportaron que el agua ya ingresó a varias viviendas, especialmente en la calle Islas Malvinas y en barrios como Los Sauces y 20 de Junio, entre otros sectores de la ciudad.

Las precipitaciones provocaron que las calles quedaran completamente anegadas, dificultando la circulación y generando preocupación entre los habitantes.

Colapso de un canal y daños en un puente

Uno de los puntos más críticos se registró en el canal ubicado sobre la calle Santa Rosa, que volvió a colapsar debido al volumen de agua acumulado.

En ese sector, el agua comenzó a pasar por encima del puente ubicado sobre la calle Los Plátanos, una estructura que ya había sido dañada por un temporal anterior.

Además, en un episodio previo una fuerte correntada rompió las defensas y se llevó parte de la calle Santa Rosa, frente a la plazoleta del barrio 157 Viviendas. Actualmente esa zona vuelve a estar comprometida por las lluvias.

Riesgo en la ruta nacional y trabajos de emergencia

La situación también afecta la circulación en la Ruta Nacional 9/34, en el tramo urbano de la ciudad, donde se registra gran acumulación de agua.

Incluso una maquinaria que había quedado en el sector corre riesgo de ser arrastrada por la correntada.

Ante este escenario, personal de la Municipalidad, bomberos y efectivos policiales trabajan en diferentes puntos de San José de Metán para asistir a los vecinos y monitorear la evolución del temporal.

