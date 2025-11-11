Ledesma finalizó su zafra 2025 con más de tres millones de toneladas de caña molidas

Luego de 160 días de intenso trabajo, Ledesma concluyó oficialmente su zafra 2025 con una molienda total de 3.310.000 toneladas de caña de azúcar , una cifra similar a la registrada el año pasado. Con ello, la empresa jujeña reafirma su rol como una de las principales productoras del país en el sector agroindustrial.

Visita. El presidente de la UIA ya está en Jujuy reunido con los directivos de la empresa Ledesma

Durante esta campaña, Ledesma alcanzó una producción de 355.000 toneladas equivalentes de azúcar , mientras que en el área de alcohol y bioetanol se lograron 110 millones de litros , superando los volúmenes de 2024.

Según informó la compañía, al cierre del período de destilación se habrán producido 110 metros cúbicos de etanol , marcando un nuevo récord histórico para la planta.

Otro de los pilares de la empresa continúa siendo la elaboración de papel y productos derivados del bagazo de caña. Para este año, se proyecta la fabricación de 103.700 toneladas de papel y derivados , destinados a impresión, escritura y artículos biodegradables como cuadernos, repuestos escolares y vajilla sustentable.

Ledesma mantiene su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, aprovechando los residuos vegetales para generar energía renovable que abastece parte de sus propios procesos industriales. Además, sigue invirtiendo en sistemas de control y medición de agua y en la capacitación permanente de su personal, con foco en la mejora continua y la eficiencia.

Inversión, tecnología y eficiencia

La empresa atribuye la mejora en los rendimientos a la incorporación de tecnología, la optimización de procesos y la modernización de equipos industriales. En este sentido, se destacó la inversión realizada en el Trapiche 1, que permitió mejorar la capacidad y eficiencia de molienda, consolidando una operación más sustentable y competitiva.

Un gran esfuerzo colectivo

La zafra movilizó un amplio despliegue logístico y humano. Participaron 32 cosechadoras propias, 8 de terceros, 128 camiones cañeros y más de 220 vehículos de apoyo, reflejando el esfuerzo conjunto de cientos de trabajadores y trabajadoras comprometidos con la producción nacional.

Con el cierre de la zafra 2025, Ledesma reafirma su apuesta por la innovación, el desarrollo regional y la sustentabilidad, pilares fundamentales para seguir creciendo en un contexto productivo desafiante.