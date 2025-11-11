martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 08:30
Balance.

Ledesma finalizó su zafra 2025 con más de tres millones de toneladas de caña molidas

La empresa Ledesma finalizó su zafra 2025 tras 160 días de trabajo. Esto dio como resultado más de tres millones de toneladas de cañas de azúcar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Diseño sin título - 2025-11-11T081316.271
Lee además
Martín Rappallini(Pte UIA), Carlos Blaquier y Eduardo Nougues de Ledesma
Premios Fortuna.

Ledesma fue premiada como la mejor empresa agroproductiva de la Argentina
El presidente de la UIA ya está en Jujuy reunido con los directivos de la empresa Ledesma
Visita.

El presidente de la UIA ya está en Jujuy reunido con los directivos de la empresa Ledesma

Según informó la compañía, al cierre del período de destilación se habrán producido 110 metros cúbicos de etanol, marcando un nuevo récord histórico para la planta.

Papel, energía y sostenibilidad

Otro de los pilares de la empresa continúa siendo la elaboración de papel y productos derivados del bagazo de caña. Para este año, se proyecta la fabricación de 103.700 toneladas de papel y derivados, destinados a impresión, escritura y artículos biodegradables como cuadernos, repuestos escolares y vajilla sustentable.

Ledesma mantiene su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, aprovechando los residuos vegetales para generar energía renovable que abastece parte de sus propios procesos industriales. Además, sigue invirtiendo en sistemas de control y medición de agua y en la capacitación permanente de su personal, con foco en la mejora continua y la eficiencia.

Ledesma finalizó su zafra 2025
Ledesma finalizó su zafra 2025

Ledesma finalizó su zafra 2025

Inversión, tecnología y eficiencia

La empresa atribuye la mejora en los rendimientos a la incorporación de tecnología, la optimización de procesos y la modernización de equipos industriales. En este sentido, se destacó la inversión realizada en el Trapiche 1, que permitió mejorar la capacidad y eficiencia de molienda, consolidando una operación más sustentable y competitiva.

Un gran esfuerzo colectivo

La zafra movilizó un amplio despliegue logístico y humano. Participaron 32 cosechadoras propias, 8 de terceros, 128 camiones cañeros y más de 220 vehículos de apoyo, reflejando el esfuerzo conjunto de cientos de trabajadores y trabajadoras comprometidos con la producción nacional.

Con el cierre de la zafra 2025, Ledesma reafirma su apuesta por la innovación, el desarrollo regional y la sustentabilidad, pilares fundamentales para seguir creciendo en un contexto productivo desafiante.

Ledesma finalizó su zafra 2025
Ledesma finalizó su zafra 2025

Ledesma finalizó su zafra 2025

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ledesma fue premiada como la mejor empresa agroproductiva de la Argentina

El presidente de la UIA ya está en Jujuy reunido con los directivos de la empresa Ledesma

Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil

Se inauguró la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Precio de los pasajes a los principales destinos de Jujuy: valores actualizados

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Vuelve Jujuy Florece: tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores
San Salvador de Jujuy.

Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel