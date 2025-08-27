miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 10:46
El presidente de la UIA ya está en Jujuy reunido con los directivos de la empresa Ledesma

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina ya está en Jujuy en el marco de la presentación del Decálogo del Nuevo Contrato Productivo. El encuentro se desarrolla entre el Comité de directivos de la UIA y empresarios e industriales jujeños.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, llegó este miércoles a Jujuy en el marco de la gira federal que la entidad desarrolla en distintas regiones del país. Está acompañado por el secretario de la UIA, Eduardo Nougués, y otros miembros del comité ejecutivo.

Durante su estadía mantendrá reuniones con el gobernador Carlos Sadir, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), Federico Gatti, y empresarios e industriales locales con el objetivo de abordar los principales desafíos del sector en la provincia.

Agenda de la visita

Uno de los puntos destacados del viaje es la visita a la empresa Ledesma. Allí, la comitiva está recorriendo las instalaciones del lugar para interiorizarse sore los procesos industriales vinculados a la producción de azúcar, papel y vajilla descartable, pilares de la industria jujeña.

Por la tarde mantendrá un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador de la provincia, Carlos Sadir para tratar diversos temas y brindarán de forma conjunta una conferencia de prensa.

La llegada del titular de la Unión Industrial Argentina se enmarca en la previa de la conmemoración del Día de la Industria, que tendrá su acto central el próximo 2 de septiembre en Córdoba donde se presentará oficialmente el Decálogo del nuevo contrato productivo.

Presentación de un decálogo industrial

En ese encuentro nacional, la UIA presentará el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, un compromiso que busca impulsar una agenda compartida entre uniones regionales y cámaras sectoriales.

El documento reunirá los ejes prioritarios para el desarrollo industrial argentino, entre los que se destacan:

  • Reforma tributaria para un sistema más eficiente y competitivo.

  • Modernización laboral que acompañe la innovación y nuevas formas de producción.

  • Inversión en infraestructura, clave para mejorar la competitividad regional.

Gira por el NOA

La visita a Jujuy será parte de una agenda más amplia en el Noroeste Argentino, ya que la comitiva de la UIA también tiene previsto trasladarse a Tucumán, donde continuará el diálogo con empresarios e instituciones de la región.

Con estas acciones, la UIA busca fortalecer el vínculo con las economías provinciales y diseñar estrategias conjuntas que permitan potenciar la producción y el empleo industrial en todo el país.

