El presidente de la UIA ya está en Jujuy reunido con los directivos de la empresa Ledesma

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, llegó este miércoles a Jujuy en el marco de la gira federal que la entidad desarrolla en distintas regiones del país. Está acompañado por el secretario de la UIA, Eduardo Nougués, y otros miembros del comité ejecutivo.
Durante su estadía mantendrá reuniones con el gobernador Carlos Sadir, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), Federico Gatti, y empresarios e industriales locales con el objetivo de abordar los principales desafíos del sector en la provincia.
El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana
Agenda de la visita
Uno de los puntos destacados del viaje es la visita a la empresa Ledesma. Allí, la comitiva está recorriendo las instalaciones del lugar para interiorizarse sore los procesos industriales vinculados a la producción de azúcar, papel y vajilla descartable, pilares de la industria jujeña.
Por la tarde mantendrá un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador de la provincia, Carlos Sadir para tratar diversos temas y brindarán de forma conjunta una conferencia de prensa.
La llegada del titular de la Unión Industrial Argentina se enmarca en la previa de la conmemoración del Día de la Industria, que tendrá su acto central el próximo 2 de septiembre en Córdoba donde se presentará oficialmente el Decálogo del nuevo contrato productivo.
Presentación de un decálogo industrial
En ese encuentro nacional, la UIA presentará el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, un compromiso que busca impulsar una agenda compartida entre uniones regionales y cámaras sectoriales.
El documento reunirá los ejes prioritarios para el desarrollo industrial argentino, entre los que se destacan:
Reforma tributaria para un sistema más eficiente y competitivo.
Modernización laboral que acompañe la innovación y nuevas formas de producción.
Inversión en infraestructura, clave para mejorar la competitividad regional.
Gira por el NOA
La visita a Jujuy será parte de una agenda más amplia en el Noroeste Argentino, ya que la comitiva de la UIA también tiene previsto trasladarse a Tucumán, donde continuará el diálogo con empresarios e instituciones de la región.
Con estas acciones, la UIA busca fortalecer el vínculo con las economías provinciales y diseñar estrategias conjuntas que permitan potenciar la producción y el empleo industrial en todo el país.
