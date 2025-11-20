Ganadores de la Expo Emprendamos Ledesma 2025 en Jujuy

Ganadores de la Expo Emprendamos Ledesma 2025.

La cuarta edición del proyecto educativo de emprendedurismo concluyó con la realización de la Expo Emprendamos Ledesma 2025. En esta etapa final, 12 proyectos finalistas, seleccionados en el Hackathon, fueron presentados ante un jurado, utilizando pitches con videos generados mediante inteligencia artificial.

El programa buscó fomentar el espíritu emprendedor entre jóvenes de la Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta, el Colegio FASTA Ing. José María Paz y la Escuela Agrotécnica N°4 Nelly Arrieta. Durante abril se llevó a cabo la Ideatón en cada institución y en octubre el Hackathon Virtual, modalidad que reunió a 116 estudiantes organizados en 32 equipos para presentar ideas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Expo Emprendamos Ledesma 2025 (1) Jurado y voces institucionales El jurado estuvo compuesto por representantes de la UNJU FI, Blimop, la Dirección Provincial de Relaciones con la Sociedad Civil, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, y la empresa Ledesma. Las aperturas estuvieron a cargo de Federico Gatti, administrador de Ledesma, y Nicolás García de Fundación Logos.

Jurado Expo Emprendamos Ledesma 2025 Ganadores y menciones especiales A continuación, compartimos los ganadores y menciones especiales de esta edición 2025:

1° Puesto: AURICALM - Problemática: Cómo afectan los ruidos en niños con autismo. Propuesta de valor: Auriculares que se conectan a una app con distintos funcionamientos y sonido personalizado.

Problemática: Cómo afectan los ruidos en niños con autismo. Propuesta de valor: Auriculares que se conectan a una app con distintos funcionamientos y sonido personalizado. 2° Puesto: Jardín Absorbente- Problemática: Las familias de Libertador sufren los patios encharcados por las lluvias. Propuesta de valor: Diseñar y construir jardines personalizados utilizando recursos naturales como piedra, arena y tierra.

Problemática: Las familias de Libertador sufren los patios encharcados por las lluvias. Propuesta de valor: Diseñar y construir jardines personalizados utilizando recursos naturales como piedra, arena y tierra. 3° Puesto: Nutri Bar Vida - Problemática: Desnutrición crónica. Propuesta de valor: Barra de cereal alimenticia vegetal. Menciones especiales Mención Especial 1: Sistema de Riego - Problemática: Desperdicio de agua por riego ineficiente. Propuesta de valor: Sistema de riego automatizado con sensores de humedad. Mención Especial 2: PURAGUA - Problemática: La contaminación por plásticos y la falta de acceso a agua segura. Propuesta de valor: Filtros de agua fabricados con base en arena, grava y carbón activado.

