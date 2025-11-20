viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 19:53
Ganadores.

Ganadores de la Expo Emprendamos Ledesma 2025 en Jujuy

116 estudiantes presentaron proyectos innovadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Compartimos los ganadores y menciones especiales de esta edición.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ganadores de la Expo Emprendamos Ledesma 2025.

Ganadores de la Expo Emprendamos Ledesma 2025.

La cuarta edición del proyecto educativo de emprendedurismo concluyó con la realización de la Expo Emprendamos Ledesma 2025. En esta etapa final, 12 proyectos finalistas, seleccionados en el Hackathon, fueron presentados ante un jurado, utilizando pitches con videos generados mediante inteligencia artificial.

Lee además
se conocieron los ganadores del premio ledesma de arte infantil 2025
¡Felicidades!

Se conocieron los ganadores del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil
Arte.

Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil

El programa buscó fomentar el espíritu emprendedor entre jóvenes de la Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta, el Colegio FASTA Ing. José María Paz y la Escuela Agrotécnica N°4 Nelly Arrieta. Durante abril se llevó a cabo la Ideatón en cada institución y en octubre el Hackathon Virtual, modalidad que reunió a 116 estudiantes organizados en 32 equipos para presentar ideas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Expo Emprendamos Ledesma 2025 (1)

Jurado y voces institucionales

El jurado estuvo compuesto por representantes de la UNJU FI, Blimop, la Dirección Provincial de Relaciones con la Sociedad Civil, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, y la empresa Ledesma. Las aperturas estuvieron a cargo de Federico Gatti, administrador de Ledesma, y Nicolás García de Fundación Logos.

Jurado Expo Emprendamos Ledesma 2025

Ganadores y menciones especiales

A continuación, compartimos los ganadores y menciones especiales de esta edición 2025:

  • 1° Puesto: AURICALM - Problemática: Cómo afectan los ruidos en niños con autismo. Propuesta de valor: Auriculares que se conectan a una app con distintos funcionamientos y sonido personalizado.
  • 2° Puesto: Jardín Absorbente- Problemática: Las familias de Libertador sufren los patios encharcados por las lluvias. Propuesta de valor: Diseñar y construir jardines personalizados utilizando recursos naturales como piedra, arena y tierra.
  • 3° Puesto: Nutri Bar Vida - Problemática: Desnutrición crónica. Propuesta de valor: Barra de cereal alimenticia vegetal.

Menciones especiales

Mención Especial 1: Sistema de Riego - Problemática: Desperdicio de agua por riego ineficiente. Propuesta de valor: Sistema de riego automatizado con sensores de humedad.

Mención Especial 2: PURAGUA - Problemática: La contaminación por plásticos y la falta de acceso a agua segura. Propuesta de valor: Filtros de agua fabricados con base en arena, grava y carbón activado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se conocieron los ganadores del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil

Se inauguró la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Ledesma finalizó su zafra 2025 con más de tres millones de toneladas de caña molidas

Empresario detenido: investigan más víctimas

Lo que se lee ahora
El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Alejado de lo tradicional, este pueblo único ubicado en Jujuy tiene una experiencia distinta para el turismo. video
Turismo.

El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel