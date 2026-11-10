martes 10 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2026 - 16:28
Nueva edición.

Vuelve Jujuy Florece 2026: tres días de exposición de plantas, talleres y capacitaciones

La sexta edición de Jujuy Florece se realizará del 13 al 15 de noviembre, de 8 a 21 horas, en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
JujuyFlorece celebrará su sexta edición&nbsp;

Jujuy Florece celebrará su sexta edición 

La ciudad de San Salvador de Jujuy se prepara para recibir la sexta edición de Jujuy Florece, un evento que reunirá a productores, floricultores y vecinos interesados en la jardinería, el diseño floral y el cuidado del medio ambiente.

Lee además
Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado
Se vive a pleno la tercera jornada de Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy
¡Hermoso!

Se vive a pleno la segunda jornada de Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy

La propuesta se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre, con entrada abierta a toda la comunidad. La actividad es organizada por la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY) junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y tendrá lugar en la tradicional playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, de 8 a 21 horas.

Qué actividades habrá en Jujuy Florece 2026

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer una exposición de plantas, flores y trabajos realizados por productores locales. Además, se ofrecerán capacitaciones, talleres y espacios de asesoramiento vinculados con la producción y el cuidado de diferentes especies.

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

Entre las principales actividades anunciadas se encuentran los talleres de huerta urbana, iniciación a la lombricultura, cuidado de árboles, alimentación y nutrición saludable, arte floral y diseño.

Graciela Sánchez, integrante de APPOJUY, destacó que la programación está pensada para toda la familia. “Es una propuesta maravillosa que invita al disfrute, al bienestar y a conectarse con la naturaleza. Tenemos una variedad de actividades para que las familias puedan visitarnos durante el fin de semana y disfrutar”, expresó.

Una propuesta que busca fortalecer la producción floral en Jujuy

Durante la presentación oficial, el intendente Raúl Jorge destacó el crecimiento de Jujuy Florece y su continuidad a lo largo de los años, hasta convertirse en una actividad habitual dentro de la agenda de la capital jujeña.

“Es un agrado tener a la gente de APPOJUY, a Graciela, a Hugo y tantos amigos de tantos años, repitiendo este modelo que cada vez se consolida más y que ya forma parte de la tradición urbana”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, el presidente de APPOJUY, Miguel Rojas, explicó que uno de los principales atractivos será un diseño central elaborado con trabajos artesanales y producciones de los asociados. La propuesta buscará poner en valor el trabajo manual y la actividad de los floricultores jujeños.

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

“Queremos destacar la propuesta de APPOJUY, con un diseño central que reúne mucha artesanía, trabajo manual y la participación de nuestros asociados para vestir de gala el Paseo de las Plantas durante estas tres jornadas”, señaló Rojas.

Cuándo y dónde se realizará Jujuy Florece

La sexta edición se desarrollará durante tres días consecutivos y contará con actividades destinadas a quienes buscan aprender sobre jardinería, incorporar prácticas sustentables o conocer la producción ornamental de la provincia. Desde la organización invitaron a los vecinos a participar de las jornadas, conocer el trabajo de los productores locales y aprender técnicas para el cuidado de las plantas y el medio ambiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Se vive a pleno la segunda jornada de Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy

Por qué algunos lapachos de Jujuy florecen antes que otros

Por qué florecen los lapachos en esta época: la explicación de un ingeniero agrónomo de Jujuy

Caminaron más de tres horas para despedir a Lucas Soto, el policía que murió en avenida Savio

Lo que se lee ahora
el secretario de comunicacion, alberto siufi, hablo de las obras en ruta 9 y dijo que el nivel de aceptacion es superior al 95% video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, habló de las obras en Ruta 9 y dijo que "el nivel de aceptación es superior al 95%"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizadapor la Federación Gaucha Jujeña.
Jujuy.

Una jujeña fue elegida Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027

Día de la Tradición
País.

Día de la Tradición: por qué se celebra cada 10 de noviembre en Argentina

El Papa León XIV en la Catedral
En vivo.

El papa León XIV citó a Francisco en Córdoba: "Sueñen con una iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco"

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy video
Jujuy.

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy

Jujeños viajan a ver al Papa León XIV a Córdoba. video
Fe.

Jujeños viajan a Córdoba para ver al Papa León XIV: "Es un acontecimiento histórico"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel