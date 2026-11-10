Vuelve Jujuy Florece 2026: tres días de exposición de plantas, talleres y capacitaciones

La ciudad de San Salvador de Jujuy se prepara para recibir la sexta edición de Jujuy Florece , un evento que reunirá a productores, floricultores y vecinos interesados en la jardinería, el diseño floral y el cuidado del medio ambiente.

La propuesta se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre , con entrada abierta a toda la comunidad. La actividad es organizada por la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY) junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y tendrá lugar en la tradicional playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, de 8 a 21 horas .

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer una exposición de plantas, flores y trabajos realizados por productores locales. Además, se ofrecerán capacitaciones, talleres y espacios de asesoramiento vinculados con la producción y el cuidado de diferentes especies.

Entre las principales actividades anunciadas se encuentran los talleres de huerta urbana, iniciación a la lombricultura, cuidado de árboles, alimentación y nutrición saludable, arte floral y diseño .

Graciela Sánchez, integrante de APPOJUY, destacó que la programación está pensada para toda la familia. “Es una propuesta maravillosa que invita al disfrute, al bienestar y a conectarse con la naturaleza. Tenemos una variedad de actividades para que las familias puedan visitarnos durante el fin de semana y disfrutar”, expresó.

Una propuesta que busca fortalecer la producción floral en Jujuy

Durante la presentación oficial, el intendente Raúl Jorge destacó el crecimiento de Jujuy Florece y su continuidad a lo largo de los años, hasta convertirse en una actividad habitual dentro de la agenda de la capital jujeña.

“Es un agrado tener a la gente de APPOJUY, a Graciela, a Hugo y tantos amigos de tantos años, repitiendo este modelo que cada vez se consolida más y que ya forma parte de la tradición urbana”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, el presidente de APPOJUY, Miguel Rojas, explicó que uno de los principales atractivos será un diseño central elaborado con trabajos artesanales y producciones de los asociados. La propuesta buscará poner en valor el trabajo manual y la actividad de los floricultores jujeños.

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

“Queremos destacar la propuesta de APPOJUY, con un diseño central que reúne mucha artesanía, trabajo manual y la participación de nuestros asociados para vestir de gala el Paseo de las Plantas durante estas tres jornadas”, señaló Rojas.

Cuándo y dónde se realizará Jujuy Florece

La sexta edición se desarrollará durante tres días consecutivos y contará con actividades destinadas a quienes buscan aprender sobre jardinería, incorporar prácticas sustentables o conocer la producción ornamental de la provincia. Desde la organización invitaron a los vecinos a participar de las jornadas, conocer el trabajo de los productores locales y aprender técnicas para el cuidado de las plantas y el medio ambiente.