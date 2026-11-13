Fuerte choque en cadena en San Pedro de Jujuy: nueve personas terminaron heridas

Choque en cadena en San Pedro. Foto: AQN + Antes Que Nadie﻿

Un choque en cadena se registró este viernes, pasadas las 16 horas, en San Pedro de Jujuy. Según las primeras informaciones, tres vehículos habrían protagonizado el siniestro vial, que dejó al menos nueve personas heridas y siete fueron trasladadas al hospital Paterson.

El hecho ocurrió en la zona oeste de la ciudad, a la altura del barrio San Miguel, en el sector por donde circulan los colectivos que se dirigen hacia la Ruta Nacional 34.

Alrededor de nueve personas fueron trasladadas al hospital El comisario a cargo del procedimiento confirmó al medio Equis San Pedro que alrededor de nueve personas, entre ellas un hombre mayor de edad, fueron trasladadas al hospital luego del choque en cadena ocurrido en la zona oeste de San Pedro de Jujuy.

Tres vehículos involucrados en el choque De acuerdo con los primeros datos conocidos, el accidente habría involucrado a tres vehículos que, por circunstancias que todavía se desconocen, protagonizaron una colisión en cadena.

También se informó sobre que nueve personas terminaron heridas y siete de ellas fueron directamente trasladadas al Hospital Paterson de San Pedro. Investigan las circunstancias del siniestro vial Hasta el momento no se conocen las causas que provocaron el choque ni la mecánica del accidente ya que continúan trabajando en el lugar. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho, la cantidad de personas heridas y la gravedad de las lesiones.

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