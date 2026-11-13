viernes 13 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2026 - 18:01
Policiales.

Fuerte choque en cadena en San Pedro de Jujuy: nueve personas terminaron heridas

Tres vehículos terminaron chocando este viernes por la tarde en la zona oeste de San Pedro de Jujuy, cerca del acceso a la Ruta Nacional 34.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Choque en cadena en San Pedro.Foto:&nbsp;AQN + Antes Que Nadie﻿

Choque en cadena en San Pedro.

Foto: AQN + Antes Que Nadie﻿

Un choque en cadena se registró este viernes, pasadas las 16 horas, en San Pedro de Jujuy. Según las primeras informaciones, tres vehículos habrían protagonizado el siniestro vial, que dejó al menos nueve personas heridas y siete fueron trasladadas al hospital Paterson.

Lee además
Choque en cadena en Perico
Jujuy.

Choque en cadena en Perico: cuatro vehículos involucrados y un herido de gravedad
Choque en Ruta 56.
Jujuy.

Ruta 56: manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y protagonizó un choque frontal

El hecho ocurrió en la zona oeste de la ciudad, a la altura del barrio San Miguel, en el sector por donde circulan los colectivos que se dirigen hacia la Ruta Nacional 34.

Alrededor de nueve personas fueron trasladadas al hospital

El comisario a cargo del procedimiento confirmó al medio Equis San Pedro que alrededor de nueve personas, entre ellas un hombre mayor de edad, fueron trasladadas al hospital luego del choque en cadena ocurrido en la zona oeste de San Pedro de Jujuy.

Tres vehículos involucrados en el choque

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el accidente habría involucrado a tres vehículos que, por circunstancias que todavía se desconocen, protagonizaron una colisión en cadena.

También se informó sobre que nueve personas terminaron heridas y siete de ellas fueron directamente trasladadas al Hospital Paterson de San Pedro.

Investigan las circunstancias del siniestro vial

Hasta el momento no se conocen las causas que provocaron el choque ni la mecánica del accidente ya que continúan trabajando en el lugar.

Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho, la cantidad de personas heridas y la gravedad de las lesiones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque en cadena en Perico: cuatro vehículos involucrados y un herido de gravedad

Ruta 56: manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y protagonizó un choque frontal

Encontraron a un hombre muerto en un terreno baldío de Alto Comedero

En Chaco investigan a un camionero jujeño por la muerte de un motociclista

La Esperanza: atropellaron a un adolescente de 14 años y se dieron a la fuga

Lo que se lee ahora
Imagen gentileza Policiales Jujuy.
Policiales.

Encontraron a un hombre muerto en un terreno baldío de Alto Comedero

Por  Federico Franco

Las más leídas

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy
País.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

Desakta2, banda de cuarteto de Córdoba.
Espectaculos.

Murió un integrante de DesaKTa2 en un accidente de moto: tenía 22 años

Qué es un reventón descendente, el fenómeno meteorológico que habría provocado el violento temporal en Salta video
NOA.

Tras el violento temporal en Salta, un profesional explica qué es un reventón descendente y si podría ocurrir en Jujuy

Anuncian lluvias fuertes en Jujuy desde la tarde del viernes: mirá el mapa de zonas bajo alerta video
Jujuy.

Anuncian lluvias fuertes en Jujuy desde la tarde del viernes: mirá el mapa de zonas bajo alerta

Accidente en Yala entre un auto y un camión  video
Jujuy.

Choque en la ruta 9 a la altura de Yala: hubo corte total y desvíos en el tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel