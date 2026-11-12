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12 de noviembre de 2026 - 09:43
Policiales.

Asesinaron a una mujer en Catamarca y su nieta quedó detenida por el crimen

Fue hallada gravemente herida en su casa, mientras dos familiares se acusaban por el ataque. La autopsia determinó que murió por una lesión de arma blanca.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aurora del Valle Carrizo fue asesinada en su casa de Catamarca.

Aurora del Valle Carrizo fue asesinada en su casa de Catamarca.

Aurora del Valle Carrizo fue víctima de un homicidio cometido con un arma blanca el martes por la noche, dentro de su vivienda situada en el barrio 920 Viviendas de la ciudad de Catamarca. Por el asesinato fue arrestada su nieta, identificada como D.V., de 39 años, en tanto que el esposo de la mujer sufrió lesiones.

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Los investigadores judiciales buscan reconstruir las circunstancias de una aparente disputa entre familiares que habría derivado en el fatal desenlace. El episodio tuvo lugar entre las 21.30 y las 22 en un domicilio de la calle La Pirhua, ubicado entre la avenida Argentina Indígena y Teruhan.

De acuerdo con lo publicado por el diario El Ancasti, un grupo de jóvenes que transitaba por la zona advirtió que la entrada de la vivienda se encontraba abierta y que la nieta mantenía un enfrentamiento físico con su abuelo. Al presenciar la escena, dieron aviso a las autoridades policiales.

Al arribar los equipos de asistencia, encontraron a Carrizo en estado crítico debido a las lesiones que había sufrido. La trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal San Juan Bautista, pero llegó al centro médico ya fallecida.

El examen forense estableció que la causa de muerte fue un shock hipovolémico ocasionado por una lesión con un arma blanca. Los peritos constataron que la puñalada fatal comprometió uno de sus pulmones y que, además, tenía otras heridas cortantes que podrían corresponder a intentos de protegerse del ataque.

El relato de la vecina que encontró a la mujer agonizando: “Entre los dos se decían ‘vos la mataste’”

Una vecina de la zona que entró a la casa poco después del homicidio contó cómo encontró el lugar y señaló que tanto la nieta como el esposo de Carrizo se responsabilizaban entre sí por lo ocurrido. “Ella estaba tirada en el pasillo, en un charco de sangre. Más o menos como a las 22. Estaba ‘boqueando’ porque le faltaba oxígeno, le faltaba el aire”, contó la testigo en diálogo con El Ancasti.

Según explicó, trató de frenar la pérdida de sangre de la víctima mientras aguardaba que llegara la asistencia médica. Además, indicó que los dos familiares seguían dentro de la vivienda cuando ella ingresó. “Se echaban la culpa tanto el hombre como la nieta. Entre los dos se decían ‘vos la mataste’”, afirmó.

La mujer también señaló que junto al cadáver había un cuchillo de dimensiones considerables y que, más tarde, apareció un segundo elemento similar sobre la vereda.

Por otra parte, expresó su malestar por la tardanza de los equipos médicos. De acuerdo con su relato, la ambulancia demoró cerca de 30 minutos en presentarse, a pesar de que un efectivo policial que reside en esa misma cuadra había pedido que enviaran ayuda de inmediato.

“La ambulancia tardó prácticamente media hora. Cuando llegó, los signos vitales eran muy débiles. Cuando la cargaron, yo ya sabía que iba a fallecer”, apuntó. La vecina cuestionó además los relatos iniciales que sostenían que Carrizo había salido de su vivienda para buscar auxilio. En su declaración, aclaró que al entrar al domicilio encontró a la mujer desplomada boca abajo en el corredor interno.

La nieta quedó detenida y la Justicia investiga cómo ocurrió el crimen

La nieta de Carrizo, D.V., de 39 años, continúa privada de su libertad y es considerada la principal sospechosa del asesinato. La causa está bajo la dirección de Alejandra Antonino, fiscal especializada en Violencia Familiar y de Género.

Por su parte, Nicolás Mercado, de 82 años y esposo de la víctima, sufrió un traumatismo en la cabeza que requirió su traslado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó internado. En un primer momento permaneció detenido bajo vigilancia policial, aunque luego la Justicia ordenó que recuperara la libertad.

Como parte de las medidas iniciales, se llevaron adelante pericias en el domicilio, se incautaron objetos con filo y prendas de vestir, se recolectaron muestras para los análisis correspondientes y se incorporaron testimonios a la investigación.

En una primera etapa, el caso fue investigado por el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, pero posteriormente las actuaciones quedaron en manos de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar y de Género.

Los estudios forenses determinaron, además, que Carrizo presentaba múltiples heridas causadas con un elemento cortante y que una de ellas le provocó una lesión en uno de sus pulmones, que resultó fatal.

Los investigadores intentan establecer cómo se desarrollaron los hechos y definir las eventuales responsabilidades penales de los involucrados. Si bien la nieta permanece bajo arresto, aún falta esclarecer de qué manera se produjo el crimen e identificar a quien ocasionó las lesiones que terminaron con la vida de la víctima.

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