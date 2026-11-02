Arrestaron a un hombre sospechado de participar en el asesinato de un joven en Pichanal

Detuvieron a un hombre sospechado por el crimen del joven apuñalado en Pichanal.

La Policía detuvo este domingo a un hombre en Pichanal, señalado como el posible responsable del asesinato de Fernando Villada, un joven de aproximadamente 24 años que falleció luego de recibir una puñalada en el sector denominado El Cruce, cerca de la ruta nacional 34.

El episodio se registró después de las 14, en el punto donde se unen las rutas nacionales 34, 50 y 5. Se trata de un área comercial en la que funcionan diversos establecimientos y locales de comida a la vera de la ruta.

Luego de ser notificados sobre la situación, los agentes llegaron hasta el sitio y hallaron a Villada sobre el suelo, con lesiones que indicaban un posible ataque con un elemento cortante. De acuerdo con la información preliminar, el joven habría perdido la vida a raíz de una herida punzante.

Más tarde, de acuerdo con lo publicado la prensa local, las fuerzas de seguridad arrestaron a un hombre que estaría involucrado en el homicidio.

Quién era el joven asesinado Villada era una persona reconocida por los habitantes de El Cruce. De acuerdo con lo que señalaron algunos vecinos en las redes sociales, se dedicaba a limpiar los parabrisas de los autos y también trabajaba como mozo en distintos establecimientos gastronómicos. En paralelo al desarrollo de las actuaciones judiciales, la investigación está enfocada en determinar cómo se produjo la agresión, esclarecer qué sucedió antes y durante el ataque que provocó la muerte del joven y establecer si hubo más involucrados.

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