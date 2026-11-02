Pity Álvarez se prepara para declarar por primera vez en el juicio por el asesinato de su vecino

Pity Álvarez declara por primera vez en el juicio por el crimen de un vecino en Villa Lugano.

Este lunes, Pity Álvarez se prepara para declarar en el marco de la decimosexta audiencia del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz , un vecino de Villa Lugano al que mató en julio de 2018 . La comparecencia está prevista para las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 .

Desde su entorno legal confirmaron que el músico asistirá personalmente a la sala. El Tribunal tendrá a su cargo coordinar el traslado del músico desde Solar Colonial , el centro de salud mental situado en Castelar , una vez obtenidos los permisos judiciales y las aprobaciones médicas necesarias.

El procedimiento deberá efectuarse en una ambulancia y contar con el acompañamiento de personal especializado . Durante esa misma jornada también brindarán testimonio el médico psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el sacerdote conocido como el cura rockero , César Scicchitano Tagle .

Por su parte, la representación legal del músico, integrada por los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro , tendría previsto proponer la declaración de otros tres o cuatro testigos, de acuerdo con la información a la que accedió la prensa. La aceptación de esos testimonios será evaluada por los magistrados Gustavo Goerner , Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro .

Al mismo tiempo, los representantes legales de Álvarez aguardan un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires respecto de tres presentaciones de queja que fueron agrupadas en un único expediente y remitidas al fiscal general de la Ciudad para que emita su dictamen.

Los cuestionamientos presentados por la defensa de Pity

Uno de los recursos apunta contra el inicio del debate oral, que comenzó el 10 de agosto, sin que existiera una definición médica y psicológica concluyente sobre la capacidad del músico para entender las instancias del proceso judicial y afrontar adecuadamente su defensa.

Una segunda presentación está relacionada con la decisión de desestimar cinco acciones de hábeas corpus. Desde la defensa sostienen que “hubo arbitrariedades, desigualdad de armas y vulneraciones de garantías constitucionales que pondrían en riesgo la vida, la salud y la libertad del acusado”.

El último recurso impulsado por Baños y Queijeiro pone en duda la neutralidad de los magistrados que integran el tribunal, además de plantear objeciones sobre la imparcialidad del fiscal Sandro Abraldes. Los representantes legales del músico denuncian anomalías en el procedimiento para resolver las recusaciones y afirman que no se convocaron las audiencias correspondientes ni se incorporaron las pruebas que habían presentado.

En su presentación ante el Tribunal Superior, los letrados reclamaron que Álvarez sea sobreseído y, como alternativa, plantearon la nulidad del proceso judicial, una solicitud que ya habían formulado anteriormente. Además, requirieron que el juicio quede suspendido hasta que exista una resolución sobre esos pedidos.