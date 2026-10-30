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30 de octubre de 2026 - 18:27
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Decomisaron más de 17 mil atados de cigarrillos y 400 kilos de hojas de coca en Salta y Jujuy

Fue en Aguas Blancas y Chalicán. Los cigarrillos y las hojas de coca fueron detectadas en la frontera y durante un control en la Ruta 34.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Decomisaron más de 17 mil atados de cigarrillos y 400 kilos de hojas de coca en Salta y Jujuy

Decomisaron más de 17 mil atados de cigarrillos y 400 kilos de hojas de coca en Salta y Jujuy

Efectivos de Gendarmería decomisaron un total de 17.240 atados de cigarrillos de origen extranjero y más de 432 kilos de hojas de coca durante dos procedimientos realizados en las provincias de Salta y Jujuy.

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En el primer caso, los uniformados detectaron a un grupo de personas que trasladaba bultos desde la costa del río Bermejo y que escapó al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad. En el segundo procedimiento, realizado sobre la Ruta Nacional 34, se inspeccionaron 11 encomiendas que contenían mercadería de origen extranjero.

En Aguas Blancas abandonaron la mercadería y escaparon

El primer operativo estuvo a cargo del personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Frontera (SITEVIF), dependiente del Escuadrón Reforzado 20 “Orán”, que realizaba tareas de patrullaje en el sector denominado “El Recuperado”, en Aguas Blancas.

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Durante el recorrido, los gendarmes observaron a varias personas que transportaban bultos sobre sus hombros desde la orilla del río Bermejo. Ante esta situación, solicitaron colaboración a efectivos de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” y se desplazaron hacia el lugar.

Sin embargo, cuando los involucrados advirtieron la presencia de los uniformados, abandonaron la carga y huyeron hacia una zona montuosa. Al revisar los bultos, los funcionarios encontraron 67 kilos de hojas de coca y 15.740 atados de cigarrillos. En el procedimiento intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán.

En Chalicán encontraron cigarrillos y hojas de coca en 11 encomiendas

El segundo procedimiento fue cuando efectivos de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón Reforzado 53 “Jujuy”, realizaban controles sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.212.

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En ese sector, los uniformados detuvieron un vehículo de carga que transportaba piezas postales. Durante la inspección, detectaron 11 encomiendas que generaron sospechas por la posibilidad de que contuvieran mercadería de contrabando.

Ante esta situación, solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal para proceder con la apertura de los paquetes. En el interior encontraron 1.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero y 365 kilos con 380 gramos de hojas de coca. La mercadería quedó involucrada en las actuaciones correspondientes al procedimiento.

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