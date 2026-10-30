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30 de octubre de 2026 - 10:23
Policiales.

Investigan la muerte de una mujer y dos de sus hijos en una zona rural de Bolívar

El hecho ocurrió en Pirovano. Otros cuatro familiares recibieron asistencia médica y dos fueron trasladados a Olavarría. La Justicia espera las autopsias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Conmoción en Bolívar: encontraron muertos a una mujer y sus dos hijos e investigan si se intoxicaron.

Conmoción en Bolívar: encontraron muertos a una mujer y sus dos hijos e investigan si se intoxicaron.

Una mujer y sus dos hijos, de 15 y 17 años, fueron hallados muertos este jueves en una vivienda rural ubicada en Pirovano, localidad bonaerense de Bolívar. Otros cuatro miembros de la familia fueron atendidos por personal médico y dos de ellos necesitaron ser derivados a Olavarría.

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Mientras tanto, la Justicia busca determinar qué ocurrió y analiza, entre las posibles causas, un cuadro de intoxicación. De acuerdo con la identificación difundida por la prensa local, las personas fallecidas eran Rosana Paola Camargo y sus dos hijos: Oscar Alberto Velazco, de 17 años, y Santa María Velazco, de 15.

El episodio tuvo lugar en una vivienda rural situada aproximadamente a 15 kilómetros de Pirovano, sobre el camino que conduce hacia Daireaux. De acuerdo con la información publicada por Presente Noticias, el padre y otros dos hijos de la familia fueron quienes encontraron los cuerpos y dieron aviso a los equipos de emergencia.

El relato de una sobreviviente: cenaron juntos y horas después encontró muerta a su madre

Una de las integrantes de la familia que logró sobrevivir, de 24 años, pudo brindarles a los investigadores detalles sobre lo sucedido antes de que se descubrieran las muertes. Según relató ante las autoridades, durante la noche del miércoles todos compartieron la cena como de costumbre y, una vez finalizada, se retiraron a descansar.

Sin embargo, en algún momento de la madrugada, la joven despertó y se encontró con que su madre había fallecido. Instantes más tarde, también se desvaneció. La joven recibió atención médica junto a su hermano, de 18 años, quien presentaba un cuadro de mayor gravedad. Durante la noche del jueves, los dos fueron trasladados al Hospital Municipal de Olavarría, donde quedaron bajo tratamiento en una cámara hiperbárica.

Desde la Municipalidad de Bolívar señalaron que fueron cuatro las personas que necesitaron asistencia sanitaria: dos se encontraban en el interior de la casa rural y las otras dos habían acudido al lugar con la intención de colaborar. Además, las autoridades locales indicaron que los profesionales de salud estaban en comunicación con el Centro Provincial de Referencia en Toxicología para recibir orientación de especialistas.

Las dos hipótesis que investigan por la muerte de la madre y sus hijos

La investigación busca determinar cuál fue el origen de los tres fallecimientos. Entre las hipótesis que se analizan figura una posible intoxicación por monóxido de carbono, aunque hasta el momento no se cuenta con pruebas definitivas que permitan confirmarla.

La decisión de derivar a dos de los sobrevivientes para que recibieran oxigenoterapia en una cámara hiperbárica está vinculada con esa presunción. De todos modos, los investigadores también consideran otra posibilidad: que las víctimas hayan estado expuestas a sustancias agroquímicas.

De acuerdo con los relatos recopilados, un intenso aroma a productos agroquímicos podía sentirse en la zona. A esto se sumaron las declaraciones de personas que aseguraron haber visto que una aeronave habría efectuado labores de fumigación en los alrededores durante el miércoles y las primeras horas del jueves.

Por ahora, no se logró establecer ningún vínculo entre esas supuestas aplicaciones de agroquímicos y los fallecimientos.

El expediente está en manos de la Fiscalía N° 15 de Bolívar, que lleva adelante las actuaciones con la participación de efectivos de la Policía Científica y agentes especializados en prevención ecológica y manejo de sustancias peligrosas. El expediente fue registrado bajo la carátula “Averiguación de causales de muerte”. Ahora, los investigadores aguardan los informes de las autopsias y los resultados de los estudios periciales para esclarecer lo sucedido en el interior de la casa.

En este contexto de profundo impacto para la comunidad, el periodista Carlos Massoni, de FM Alpha Pirovano 100.5, comunicó que durante este viernes no habrá actividad escolar en los establecimientos educativos de Pirovano.

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