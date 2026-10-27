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27 de octubre de 2026 - 10:18
Policiales.

Chaco: hallaron muertos a tres nenes en una represa y buscan reconstruir qué pasó

Las víctimas eran Bairon Sebastián Valdez, de 5 años, su hermano Román Bautista, de 4, y su primo Josué Cáceres, también de 4. Los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encontraron muertos a tres nenes en una represa de Chaco.

Encontraron muertos a tres nenes en una represa de Chaco.

Tres nenes de entre 4 y 5 años fueron hallados muertos en una represa de Chaco, ubicada a poca distancia de la vivienda familiar. Las víctimas eran dos hermanos y un primo, cuyo paradero se desconocía desde el domingo por la tarde, luego de que sus familiares advirtieran que habían salido de la casa y reportaran su desaparición.

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Los menores fallecidos fueron reconocidos como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4, y su primo Josué Cáceres, de la misma edad.

El relato de uno de los padres

El padre de dos de los niños fue quien realizó la denuncia. Según relató, antes de trasladarse hasta la localidad de Las Breñas para visitar a un familiar que estaba enfermo, había dejado a sus hijos y a su sobrino bajo la supervisión de su suegra. Sin embargo, al volver al domicilio, le comunicaron que los pequeños habían salido de la vivienda y que no sabían dónde se encontraban.

Frente a lo ocurrido, el hombre acudió a las autoridades para formalizar la denuncia y se puso en marcha un amplio despliegue para localizar a los pequeños, con la intervención de efectivos policiales y dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Mientras se realizaban los rastrillajes, varios habitantes de la zona informaron a los equipos de rescate que habían observado a los tres menores en las inmediaciones de la represa. Tras recibir ese dato, los operativos se enfocaron en el sector del agua, donde finalmente los bomberos localizaron y sacaron los cuerpos de los niños.

Investigan cómo murieron los tres nenes en Chaco

La investigación quedó en manos del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3 de Chaco, bajo la dirección de la fiscal Gabriela Rafart Anton, quien dispuso distintas diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. Como parte de los procedimientos, se ordenó realizar las autopsias con el objetivo de establecer cómo y cuándo murieron los niños.

“Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir, así que en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona”, detalló la fiscal.

La fiscal Rafart Anton brindó detalles sobre las condiciones del sitio en el que aparecieron los cuerpos. Frente a las versiones que indicaban que uno de los pequeños podría haber caído en un pozo, explicó que “hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua”.

El predio de la represa cuenta con un cerco perimetral y no está habilitado para el esparcimiento ni para ingresar al agua con fines recreativos. A esto se suma la profundidad del lugar, que constituye un peligro para las personas que acceden.

La investigación apunta a esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición de los nenes, desde el momento en que abandonaron la vivienda hasta el hallazgo de sus cuerpos. La fiscal señaló que aún deben llevarse adelante nuevas pericias y tomar declaraciones para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos.

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