viernes 23 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2026 - 12:37
Jujuy.

Un enjambre de abejas atacó a varias personas y provocó la muerte de un burro en San Pedro

Bomberos voluntarios y policías intervinieron tras varios ataques de abejas en la zona del puente de Arroyo Colorado. Intentaron salvar al animal, pero murió.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un burro murió tras ser atacado por abejas en el sector del puente de Arroyo Colorado de San Pedro de Jujuy, donde también se registraron ataques a transeúntes. El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes y motivó la intervención de bomberos voluntarios y efectivos policiales de la Seccional 28.

Lee además
Inauguraron la prolongación de la avenida Paterson en San Pedro de Jujuy
Jujuy.

Inauguraron la prolongación de la avenida Paterson en San Pedro de Jujuy
Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo).
Jujuy.

Advierten peligro alto y extremo de incendios durante todo el fin de semana en Jujuy

Según la información difundida, en el lugar se detectó la presencia de varios enjambres que representaban un riesgo para quienes circulaban por la zona.

Intentaron rescatar al burro, pero no lograron salvarlo

Uno de los animales afectados fue un burro que se encontraba atado con una cuerda. El ataque de las abejas le provocó una grave afección respiratoria que terminó causándole la muerte.

Ante esta situación, el personal que intervino intentó auxiliarlo y consiguió cortar la cuerda que lo mantenía sujeto para poder movilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el animal no reaccionó y no fue posible salvarle la vida.

Realizarán trabajos para eliminar los enjambres

Luego de lo ocurrido, se informó que durante la noche se llevarán adelante tareas para eliminar los enjambres presentes en el sector del puente de Arroyo Colorado.

El objetivo de la intervención será disminuir el riesgo de nuevos ataques y evitar que otras personas o animales resulten afectados por las abejas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inauguraron la prolongación de la avenida Paterson en San Pedro de Jujuy

Advierten peligro alto y extremo de incendios durante todo el fin de semana en Jujuy

Payamigos hospitalarios realizan este sábado una nueva convocatoria de voluntarios

Un joven de 29 años fue apuñalado en Tilcara y su pareja es investigada por el ataque

Atención conductores: comenzaron a peregrinar los jóvenes hacía el Santuario de la Virgen de Río Blanco

Lo que se lee ahora
¿Cuándo vuelven las lluvias a Jujuy?
Jujuy.

Sigue el alerta amarilla en Jujuy y cambia nuevamente el tiempo este fin de semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Sorteo ingreso a primer año.
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: se realizó el sorteo de las escuelas con sobredemanda

Julián Tejerina, el jujeño que padece cáncer y que muestra el proceso para ayudar a otros.
Fortaleza.

El jujeño que enfrentó dos tumores y compartió cada quimio para dar esperanza: "Tengo que seguir"

Accidente fatal. video
Policiales.

Accidente fatal en Jujuy: un motociclista murió sobre Ruta 2

¿Cuándo vuelven las lluvias a Jujuy?
Jujuy.

Sigue el alerta amarilla en Jujuy y cambia nuevamente el tiempo este fin de semana

Un detenido y cinco prófugos tras un operativo con 166 kilos de cocaína en la Puna Jujeña
Jujuy.

Persecución, tiroteo y secuestro de más de 160 kilos de cocaína en la Puna Jujeña: un detenido y cinco prófugos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel