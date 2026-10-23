Un enjambre de abejas atacó a varias personas y provocó la muerte de un burro en San Pedro

Imagen ilustrativa

Un burro murió tras ser atacado por abejas en el sector del puente de Arroyo Colorado de San Pedro de Jujuy, donde también se registraron ataques a transeúntes. El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes y motivó la intervención de bomberos voluntarios y efectivos policiales de la Seccional 28.

Según la información difundida, en el lugar se detectó la presencia de varios enjambres que representaban un riesgo para quienes circulaban por la zona.

Intentaron rescatar al burro, pero no lograron salvarlo Uno de los animales afectados fue un burro que se encontraba atado con una cuerda. El ataque de las abejas le provocó una grave afección respiratoria que terminó causándole la muerte.

Ante esta situación, el personal que intervino intentó auxiliarlo y consiguió cortar la cuerda que lo mantenía sujeto para poder movilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el animal no reaccionó y no fue posible salvarle la vida.

Realizarán trabajos para eliminar los enjambres Luego de lo ocurrido, se informó que durante la noche se llevarán adelante tareas para eliminar los enjambres presentes en el sector del puente de Arroyo Colorado. El objetivo de la intervención será disminuir el riesgo de nuevos ataques y evitar que otras personas o animales resulten afectados por las abejas.

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