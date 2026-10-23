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23 de octubre de 2026 - 12:39
Jujuy.

Payamigos hospitalarios realizan este sábado una nueva convocatoria de voluntarios

Los Payamigos hospitalarios realizarán una nueva convocatoria de voluntarios, “buscamos personas que quieran ayudar, empáticas y más humanas”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El grupo Payamigos hospitalarios realizarán este sábado una nueva convocatoria de voluntarios para seguir fortaleciendo el trabajo solidario que realizan en diferentes instituciones acompañando a las personas que más lo necesitan. “La convocatoria tiene como objetivo dictar un taller de formación de payasos hospitalarios para los nuevos voluntarios”, dijo Franco Sajama, referente del grupo solidario.

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Sajama agregó que “la inscripción es a través de nuestras redes sociales, Payamigos hospitalarios tanto en Facebook como Instagram", y dijo que ”quienes no lleguen o no puedan inscribirse por las redes sociales pueden acercarse a Jorge Newberey 912, ahí se dará el taller de 16 a 18:30”.

"Vamos a dar clases de improvisación, juegos cooperativos, globología y como trabajar en el ámbito hospitalario”, adelantó.

La importancia del trabajo hospitalario

El referente de los Payamigos hizo referencia a la importancia del trabajo hospitalario a la hora de acompañar a las personas que están internadas, “hay que tener mucho cuidado en el manejo de las palabras y prepararse de ante mano en cómo se va a trabajar con las personas para que se puedan soltar y, de esa manera, sacarse la angustia y la depresión que puedan llegar a tener”.

Esto se hace a través del juego, de charlar, contar historias y bailar”, dijo Sajama y agregó que “también es muy importante poder acompañarlos desde el silencio, escuchándolos o simplemente el hecho de estar ahí”.

Quienes pueden ser Payamigos

Franco dijo que desde el grupo buscan “personas que quieran hacer esto por ayudar a los demás por ser empáticos, por ser más humanas”, y sostuvo que “queremos transformar la estadía de la persona en la institución donde está”.

Tal vez nosotros pensamos que solo son cinco minutos de interacción, pero le sirve mucho a la persona que está internada”, manifestó.

Sajama también recordó que muchas personas que, a lo largo de estos años se fueron sumando al taller, “pudieron encontrar su niño interior, su payaso interno para poder jugar e interactuar con las demás personas”.

El único requisito para poder participar de los talleres es ser mayores de 16 años, sin límite de edad, y poder hacerse tiempo una vez al mes cuando son las visitas a los hospitales o los geriátricos.

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