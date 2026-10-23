Payamigos hospitalarios realizan este sábado una nueva convocatoria de voluntarios

El grupo Payamigos hospitalarios realizarán este sábado una nueva convocatoria de voluntarios para seguir fortaleciendo el trabajo solidario que realizan en diferentes instituciones acompañando a las personas que más lo necesitan. “La convocatoria tiene como objetivo dictar un taller de formación de payasos hospitalarios para los nuevos voluntarios”, dijo Franco Sajama, referente del grupo solidario.

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Sajama agregó que “ la inscripción es a través de nuestras redes sociales , Payamigos hospitalarios tanto en Facebook como Instagram", y dijo que ”quienes no lleguen o no puedan inscribirse por las redes sociales pueden acercarse a Jorge Newberey 912, ahí se dará el taller de 16 a 18:30 ”.

"Vamos a dar clases de improvisación, juegos cooperativos, globología y como trabajar en el ámbito hospitalario”, adelantó.

El referente de los Payamigos hizo referencia a la importancia del trabajo hospitalario a la hora de acompañar a las personas que están internadas, “hay que tener mucho cuidado en el manejo de las palabras y prepararse de ante mano en cómo se va a trabajar con las personas para que se puedan soltar y, de esa manera, sacarse la angustia y la depresión que puedan llegar a tener”.

“Esto se hace a través del juego, de charlar, contar historias y bailar”, dijo Sajama y agregó que “también es muy importante poder acompañarlos desde el silencio, escuchándolos o simplemente el hecho de estar ahí”.

Quienes pueden ser Payamigos

Franco dijo que desde el grupo buscan “personas que quieran hacer esto por ayudar a los demás por ser empáticos, por ser más humanas”, y sostuvo que “queremos transformar la estadía de la persona en la institución donde está”.

“Tal vez nosotros pensamos que solo son cinco minutos de interacción, pero le sirve mucho a la persona que está internada”, manifestó.

Sajama también recordó que muchas personas que, a lo largo de estos años se fueron sumando al taller, “pudieron encontrar su niño interior, su payaso interno para poder jugar e interactuar con las demás personas”.

El único requisito para poder participar de los talleres es ser mayores de 16 años, sin límite de edad, y poder hacerse tiempo una vez al mes cuando son las visitas a los hospitales o los geriátricos.