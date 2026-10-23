Inauguraron la prolongación de la avenida Paterson en San Pedro de Jujuy

La ciudad de San Pedro de Jujuy cuenta con un nuevo tramo habilitado de la avenida Guillermo C. Paterson , luego de la finalización de una obra que incluyó pavimentación, iluminación y mejoras en la infraestructura urbana. La inauguración contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir y el intendente Julio Bravo.

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Los trabajos se desarrollaron en tres etapas, con una inversión total de $1.045 millones, financiada conjuntamente por el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Pedro. La intervención busca facilitar la circulación vehicular y peatonal, además de mejorar los espacios públicos de los barrios cercanos.

La prolongación de la avenida Guillermo C. Paterson comprende el tramo que se extiende desde la avenida Pablo Balduin hasta el ingreso al barrio Los Lapachos.

Esta nueva conexión vial permite vincular distintos sectores de la ciudad y ofrece una alternativa de circulación para los vecinos que transitan diariamente por la zona.

La obra también abarcó sectores del barrio San Antonio, donde se construyeron veredas frente a las viviendas ubicadas junto a la traza.

Durante la inauguración, el gobernador Carlos Sadir señaló que la intervención busca mejorar la conectividad y la circulación en esta parte de San Pedro.

Pavimentación, iluminación LED y nuevas veredas

Los trabajos incluyeron la pavimentación con hormigón, construcción de cordones cuneta, platabandas y veredas peatonales a lo largo del sector intervenido.

También se instalaron farolas con iluminación LED, con el objetivo de mejorar la visibilidad durante la noche, y retardadores de velocidad en ambos sentidos de circulación.

En cuanto al equipamiento urbano, se incorporaron 25 bancos de cemento, cestos para residuos y trabajos de parquización en los espacios públicos.

Estas modificaciones forman parte de una intervención integral que contempla tanto la infraestructura vial como los espacios destinados al tránsito y permanencia de peatones.

Cómo cambia la circulación en los barrios cercanos

Con la habilitación del nuevo tramo, los vecinos de los sectores próximos a la avenida Paterson cuentan con una vía pavimentada que conecta la avenida Pablo Balduin con el ingreso al barrio Los Lapachos.

La incorporación de veredas busca mejorar las condiciones de desplazamiento de los peatones, mientras que la iluminación LED y los reductores de velocidad apuntan a reforzar la seguridad vial.

Por su parte, el intendente Julio Bravo hizo referencia a la participación de los centros vecinales en las iniciativas relacionadas con las mejoras urbanas de la ciudad.

La prolongación de la avenida Paterson ya se encuentra habilitada y suma infraestructura para la circulación de vehículos y peatones en uno de los sectores de San Pedro de Jujuy.