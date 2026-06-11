Así se vivió la inauguración del Mundial 2026 en México

El inicio de la Copa del Mundo dejó postales impactantes en Ciudad de México, entre shows, color en las tribunas y el clima mundialista en las calles.

La inauguración del Mundial 2026 en México: la presencia de Salma Hayek y el look de Shakira.

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