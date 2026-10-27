Una moto derrapó en la subida de Sargento Cabral: el conductor sufrió heridas

Accidente en barrio Sargento Cabral

Una motocicleta derrapó sobre Ruta Nacional 9, en la subida de Sargento Cabral hacia Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. A raíz del accidente, el conductor fue asistido por personal del SAME, mientras efectivos policiales trabajaron en el sector para retirar el vehículo y ordenar la circulación.

El siniestro se registró en el tramo que conecta la zona de la Nueva Terminal de Ómnibus con barrios Sargento Cabral y Alto Comedero. Según las primeras informaciones, el motociclista habría perdido el control del rodado por causas que todavía se investigan.

Accidente en Sargento Cabral: qué se sabe del derrape Tras el hecho, la motocicleta quedó sobre uno de los costados de la ruta, muy cerca del guardarraíl. Los primeros en intervenir fueron efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones de la Nueva Terminal. Posteriormente, se habría sumado personal de la seccional del barrio Sargento Cabral.

En tanto, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir al conductor de la moto. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre posibles lesiones, mientras que los primeros datos daban cuenta de daños materiales.

Por su parte, personal de Criminalística realizó las tareas correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Precaución para circular por Ruta Nacional 9 Durante el operativo, la circulación se vio afectada en la subida hacia Alto Comedero, por lo que se solicitó a los conductores transitar con precaución. La motocicleta fue cargada en la parte trasera de una camioneta de la Policía de Jujuy para ser retirada del sector. Una vez finalizadas las tareas de asistencia y retiro del vehículo, el tránsito volvió a normalizarse completamente sobre ese tramo de Ruta Nacional 9.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.