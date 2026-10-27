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27 de octubre de 2026 - 08:49
Jujuy.

Una moto derrapó en la subida de Sargento Cabral: el conductor sufrió heridas

El accidente ocurrió sobre Ruta Nacional 9, en dirección a Alto Comedero. Personal policial trabajó en el lugar y el conductor fue asistido por el SAME.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Accidente en barrio Sargento Cabral

Accidente en barrio Sargento Cabral

Una motocicleta derrapó sobre Ruta Nacional 9, en la subida de Sargento Cabral hacia Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. A raíz del accidente, el conductor fue asistido por personal del SAME, mientras efectivos policiales trabajaron en el sector para retirar el vehículo y ordenar la circulación.

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El siniestro se registró en el tramo que conecta la zona de la Nueva Terminal de Ómnibus con barrios Sargento Cabral y Alto Comedero. Según las primeras informaciones, el motociclista habría perdido el control del rodado por causas que todavía se investigan.

Accidente en Sargento Cabral: qué se sabe del derrape

Tras el hecho, la motocicleta quedó sobre uno de los costados de la ruta, muy cerca del guardarraíl. Los primeros en intervenir fueron efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones de la Nueva Terminal. Posteriormente, se habría sumado personal de la seccional del barrio Sargento Cabral.

En tanto, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir al conductor de la moto. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre posibles lesiones, mientras que los primeros datos daban cuenta de daños materiales.

Por su parte, personal de Criminalística realizó las tareas correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Precaución para circular por Ruta Nacional 9

Durante el operativo, la circulación se vio afectada en la subida hacia Alto Comedero, por lo que se solicitó a los conductores transitar con precaución. La motocicleta fue cargada en la parte trasera de una camioneta de la Policía de Jujuy para ser retirada del sector.

Una vez finalizadas las tareas de asistencia y retiro del vehículo, el tránsito volvió a normalizarse completamente sobre ese tramo de Ruta Nacional 9.

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