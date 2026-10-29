Crimen de Nancy Godoy: la autopsia reveló múltiples heridas y signos de defensa en el cuerpo de la docente

La investigación por el crimen de Nancy Godoy , la docente rural de 52 años encontrada muerta en Corrientes, sumó nuevos elementos este jueves 29 de octubre, luego de que trascendieran los resultados de la autopsia realizada en el Instituto Médico Forense . El estudio reveló múltiples lesiones en el cuerpo de la víctima y signos compatibles con un ataque violento .

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País. Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

De acuerdo con la información difundida sobre los resultados forenses, la maestra presentaba heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello y el abdomen . También se reportaron lesiones defensivas y la amputación de su mano izquierda . Algunos de estos detalles todavía requieren una confirmación oficial completa, mientras la Justicia continúa con los estudios periciales.

Los primeros resultados de los estudios forenses aportaron información sobre la violencia sufrida por la docente antes de su muerte. Entre los hallazgos se mencionaron lesiones compatibles con intentos de defensa , un elemento que los investigadores deberán analizar para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Además, los peritos trabajan para determinar si Godoy sufrió una agresión sexual . Esta posibilidad ya formaba parte de las hipótesis de la Fiscalía y continúa bajo investigación.

Autopsia a Nancy Godoy

“No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, había señalado el fiscal Javier Gustavo Mosquera durante una audiencia judicial.

Los resultados fueron comunicados a los familiares de la víctima, quienes acudieron a la sede de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina para conocer las novedades del expediente.

Cómo encontraron el cuerpo de la maestra rural

Nancy Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron su desaparición y comenzó un operativo de búsqueda que incluyó recorridos por extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa.

Finalmente, el miércoles 28 de octubre, efectivos policiales encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, semisumergido en un antiguo potrero del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina.

El lugar estaba ubicado aproximadamente a 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N.º 626, donde Godoy trabajaba como directora suplente. Se trataba de un sector de difícil acceso que todavía no había sido alcanzado por los rastrillajes.

A pocos metros del cuerpo, los investigadores encontraron un bolso azul con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular. El dispositivo será importante para intentar reconstruir sus últimos movimientos y comunicaciones. Infobae+1

Quiénes son los cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Hasta el momento, cinco personas permanecen detenidas y con prisión preventiva en el marco de la causa. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a la docente durante sus jornadas laborales en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un trabajador rural imputado por falso testimonio.

Los investigadores buscan establecer la responsabilidad individual de cada acusado y determinar las circunstancias en las que se produjo el crimen. TN+1

Conmoción en Corrientes y reclamo de justicia

El asesinato de Nancy Godoy provocó una fuerte conmoción en la localidad correntina de Esquina. El miércoles, vecinos, familiares y allegados participaron de una movilización para reclamar justicia por la docente.

Marchas por Nancy Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) también convocó a un paro nacional para este jueves 29 de octubre, en un contexto de reclamos por el esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con el análisis de las pruebas recolectadas, los estudios genéticos y las pericias sobre los elementos encontrados cerca del cuerpo de Godoy. La principal hipótesis judicial sigue siendo la de un femicidio, aunque los investigadores no descartan otras circunstancias vinculadas con el ataque.