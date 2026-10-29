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29 de octubre de 2026 - 12:16
Policiales.

El celular de Nancy Godoy podría aportar datos clave para esclarecer el femicidio

El dispositivo fue encontrado entre sus pertenencias y podría ayudar a reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió antes de su desaparición.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encontraron el celular de Nancy Godoy y podría aportar nuevas pistas en la investigación por el femicidio.

Encontraron el celular de Nancy Godoy y podría aportar nuevas pistas en la investigación por el femicidio.

La causa por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes registró una novedad que podría ayudar a esclarecer el caso: hallaron su celular entre sus efectos personales. El aparato podría aportar datos para reconstruir los últimos pasos de la víctima y conocer qué sucedió antes de que desapareciera.

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Ahora, los investigadores intentarán determinar si guarda elementos de interés para el avance de la investigación. El último contacto registrado con la maestra rural ocurrió el 7 de octubre, cuando le mandó un mensaje de voz a su nuera, Alejandra, en el que describió los problemas que atravesaba por la escasez de agua y el estado de la escuela. Ocho días más tarde, el 15 de octubre, sus hijos formalizaron la denuncia por su desaparición.

A partir de entonces, las averiguaciones comenzaron a enfocarse en personas relacionadas con la estancia El Curupí, en particular en aquellas que trataban habitualmente con la docente y estaban al tanto de sus recorridos. Ireneo Zarza, encargado de las tareas rurales en la estancia, fue imputado como coautor del femicidio y quedó bajo sospecha como una de las figuras centrales de la causa.

En los operativos realizados en la zona, las autoridades hallaron prendas incineradas en una edificación rural que utilizaba Zarza, situada a aproximadamente 150 metros de la escuela. La ropa fue incautada para someterla a los análisis correspondientes. Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes también tenían relación con el establecimiento rural, figuran entre los acusados por el femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón es la cuarta imputada en la causa y está acusada de homicidio simple. La mujer se desempeñaba como baqueana y colaboraba con los traslados de Godoy a caballo entre el casco de la estancia y la escuela. Asimismo, le brindaba hospedaje en una vivienda situada en las inmediaciones.

En un procedimiento realizado en un inmueble relacionado con Leguizamón y Rojas, los agentes secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que podrían ser de la docente.

Por otro lado, Ernesto Ezequiel Bordón es el quinto detenido y está imputado por falso testimonio, luego de haber ofrecido versiones contradictorias acerca de la desaparición.

En una de las declaraciones que brindó, el hombre sostuvo que Godoy había sido asesinada y que habían arrojado sus restos a una zona de bañados. Sin embargo, más tarde se desdijo. Su defensor, Norberto Codazzi, afirmó que la confesión se consiguió mediante intimidaciones y agresiones por parte de la Policía.

Los cinco imputados continúan detenidos con prisión preventiva, según lo resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

El hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy

El cuerpo de Godoy fue localizado este miércoles en un antiguo potrero del paraje El Malezal por dos efectivos policiales que formaban parte de los operativos de búsqueda. Ahora, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González intentan determinar si el crimen se produjo en ese sitio o si los restos de la víctima fueron llevados hasta allí desde otro lugar.

Los análisis forenses de las prendas y de los demás objetos incautados durante los procedimientos también serán fundamentales para avanzar en la causa, junto con los resultados de la autopsia.

Los investigadores buscan establecer de qué manera falleció Nancy Godoy, cuál fue el grado de responsabilidad de cada imputado y si el asesinato tuvo relación con una posible agresión sexual o con las irregularidades que la docente había expuesto antes de su desaparición.

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