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28 de octubre de 2026 - 11:45
Policiales.

Descubren más de 144 kilos de hojas de coca ocultos en un camión que salió de Salta

Durante un control sobre la Ruta Nacional 34, los efectivos inspeccionaron el vehículo y encontraron 18 bultos de distintos colores en el semirremolque.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un camión partió de Salta con más de 140 kilos de coca escondida entre su carga.

Un camión partió de Salta con más de 140 kilos de coca escondida entre su carga.

Integrantes de la Sección de Seguridad Vial, perteneciente al Escuadrón Reforzado 59 de Santiago del Estero, junto con agentes de ARCA, realizaron operativos preventivos y controles de seguridad vial sobre la Ruta Nacional 34, en el kilómetro 748, dentro del departamento de Banda. El operativo terminó con la inspección de un camión e incautación de hojas de coca.

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En el operativo, los efectivos detuvieron la marcha de un camionero que había partido desde Salta y se dirigía a San Pedro, en la provincia de Córdoba. Durante la inspección de la documentación y la revisión del vehículo, los gendarmes detectaron 18 paquetes de diferentes colores en el semirremolque, que guardaban hojas de coca sin procesar.

El procedimiento concluyó con el decomiso de 144 kilos y 95 gramos de hojas de coca, por lo que la carga quedó incautada.

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