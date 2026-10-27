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27 de octubre de 2026 - 10:18
Jujuy.

Narcotráfico en Jujuy: 22 detenidos y más de 166 kilos de cocaína secuestrados en una semana

Los procedimientos contra el narcotráfico se realizaron entre el 16 y el 22 de octubre en Jujuy. Hubo 22 detenidos y secuestraron cocaína y otros elementos.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Megaoperativo contra el narcotráfico&nbsp;

Megaoperativo contra el narcotráfico 

Durante una semana, las fuerzas de seguridad de Jujuy llevaron adelante 27 operativos contra el narcotráfico en diferentes sectores de la provincia. Los procedimientos, realizados entre el 16 y el 22 de octubre, dejaron como resultado el secuestro de 166,79 kilos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base y la detención de 22 personas.

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Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además de las sustancias estupefacientes, los efectivos secuestraron hojas de coca, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos vinculados con las investigaciones.

Megaoperativo contra el narcotráfico

Megaoperativo contra el narcotráfico

Realizaron 27 procedimientos contra el narcotráfico en Jujuy

De acuerdo con el balance de las intervenciones, los operativos se desarrollaron tanto en la vía pública como en dependencias del Servicio Penitenciario.

En los controles realizados en espacios públicos participó personal policial uniformado, mientras que otras actuaciones se concretaron mediante tareas coordinadas con los organismos judiciales.

Como resultado de estas acciones, 22 personas quedaron detenidas en el marco de las distintas investigaciones relacionadas con el tráfico y la comercialización de sustancias estupefacientes.

Incautaron cocaína, marihuana y más de 640 kilos de hojas de coca

Uno de los principales resultados informados fue el secuestro de 166,79 kilogramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, detectados durante los procedimientos efectuados a lo largo de la semana.

Asimismo, los efectivos incautaron 640,42 kilos de hojas de coca y cantidades de marihuana que no fueron precisadas en el informe.

Entre los elementos secuestrados también se encontraron dinero en efectivo, vehículos y otros objetos considerados de interés para las causas judiciales.

Los resultados de los operativos realizados entre el 16 y el 22 de octubre

Según el balance difundido, las intervenciones dejaron las siguientes cifras:

  • 27 procedimientos realizados.

  • 22 personas detenidas.

  • 166,79 kilos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base secuestrados.

  • 640,42 kilos de hojas de coca incautados.

  • Marihuana, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos secuestrados.

Continúan los controles contra el narcotráfico en la provincia

Los procedimientos forman parte de las tareas que llevan adelante la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, con intervención de los organismos judiciales correspondientes.

Las investigaciones buscan identificar posibles actividades vinculadas al narcotráfico y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.

Por el momento, no se detallaron las localidades donde se concretó cada operativo ni la situación procesal de las 22 personas detenidas.

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