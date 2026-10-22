Detenido por intentar cruzar 14 paquetes de cocaína por el río que une La Quiaca con Villazón

En las últimas horas, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Villazón detuvieron a un hombre que transportaba 14 paquetes de cocaína en inmediaciones del río internacional que separa la localidad boliviana de Villazón de la ciudad jujeña de La Quiaca.
El procedimiento se desarrolló en una zona fronteriza caracterizada por el constante movimiento de personas y mercaderías, donde las fuerzas de seguridad realizan tareas de vigilancia para prevenir delitos vinculados al narcotráfico y al contrabando.
Operativo en la frontera entre La Quiaca y Villazón
Una actitud sospechosa alertó a los efectivos
De acuerdo con la información policial, los agentes realizaban tareas de control sobre la margen del río internacional cuando observaron a un hombre que caminaba por el sector llevando una bolsa de mercado.
La actitud sospechosa del transeúnte llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron interceptarlo para realizar una requisa y verificar qué transportaba.
Durante la inspección de la bolsa, los efectivos encontraron 14 paquetes que contenían una sustancia blanquecina, lo que motivó la realización de las pruebas correspondientes para determinar su composición.
El narcotest confirmó que se trataba de cocaína
Tras el hallazgo, personal especializado de la FELCN sometió la sustancia a una prueba de campo mediante un narcotest, cuyo resultado fue positivo para cocaína.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de los paquetes encontrados durante el procedimiento.
El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Villazón, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer el origen y destino del cargamento.
Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del detenido ni el peso total de la droga incautada.
El operativo se produjo en uno de los sectores de conexión fronteriza entre Jujuy y Bolivia, donde el río internacional constituye un punto de especial atención para las fuerzas de seguridad debido a los cruces de personas entre ambos países.
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