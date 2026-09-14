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14 de septiembre de 2026 - 15:35
Jujuy.

Viajaban de Jujuy a Buenos Aires con casi 11 kilos de cocaína ocultos en el cuerpo y el calzado

Cuatro pasajeros que habían partido desde San Salvador de Jujuy fueron interceptados en Santiago del Estero con paquetes con cocaína.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Salieron de Jujuy con destino a Buenos Aires y llevaban casi 11 kilos de cocaína

Salieron de Jujuy con destino a Buenos Aires y llevaban casi 11 kilos de cocaína

Un operativo realizado sobre la Ruta 34 permitió detectar casi 11 kilos de cocaína que eran transportados por cuatro pasajeros de un colectivo que había partido desde San Salvador de Jujuy con destino a la Ciudad de Buenos Aires. La droga habría sido distribuida en 28 paquetes ocultos entre la ropa y el calzado.

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El procedimiento se realizó a la altura del pasaje El Pichi, en el departamento Banda, provincia de Santiago del Estero. Allí, efectivos de Gendarmería Nacional realizaban tareas de prevención y seguridad vial.

Durante el control de los pasajeros y la documentación, los efectivos habrían advertido un marcado nerviosismo en una mujer. Al requisarla, encontraron dos paquetes amorfos dentro de sus zapatillas, acondicionados de manera similar a plantillas.

A partir del hallazgo, los uniformados revisaron también a las personas que viajaban junto a ella. Su hijo, menor de edad, habría llevado otros dos paquetes escondidos dentro de sus zapatillas.

En tanto, la pareja de la mujer transportaba ocho paquetes adheridos al cuerpo y su hermano otros diez bultos bajo sus prendas, según se informó oficialmente. En total, fueron secuestrados 28 paquetes.

Casi 11 kilos de cocaína secuestrados

Personal de Criminalística realizó las pruebas de orientación de campo Narcotest sobre el contenido de los envoltorios. El procedimiento habría dado resultado positivo para cocaína. El pesaje total alcanzó los 10 kilos 985 gramos.

Salieron de Jujuy con destino a Buenos Aires y llevaban casi 11 kilos de cocaína

Salieron de Jujuy con destino a Buenos Aires y llevaban casi 11 kilos de cocaína

El magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de los adultos involucrados, además del secuestro del estupefaciente y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Respecto del menor de edad, se ordenó que permaneciera alojado en la Unidad junto a su madre y quedara a disposición de la Delegación Santiago del Estero de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. La investigación continuará para establecer el origen de la droga, su destino final y si existen otras personas vinculadas al traslado.

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