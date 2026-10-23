Incautaron más de 53 kilos de cocaína y desbarataron una banda narco que operaba en Jujuy, Salta y Tucumán

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de 53 kilos de cocaína , detener a dos hombres y realizar cuatro allanamientos en la ciudad de La Quiaca . La investigación permitió detectar una presunta organización narcocriminal que utilizaba rutas de Salta, Jujuy y Tucumán para transportar y distribuir estupefacientes.

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El procedimiento se desarrolló mediante controles coordinados en Salta y Tucumán, donde los investigadores interceptaron dos vehículos. Uno trasladaba la droga oculta en el tablero, mientras que el otro cumplía la función de “puntero”, según informaron las autoridades.

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” y del Escuadrón “Buenos Aires”, quienes lograron identificar dos vehículos presuntamente involucrados en el traslado de sustancias ilícitas .

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A partir de esa información, personal de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, desplegó un control sobre la ruta e interceptó un Ford Focus conducido por un ciudadano argentino.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron irregularidades en el torpedo del vehículo. Al revisar minuciosamente ese sector, encontraron 50 paquetes ocultos detrás del equipo de música. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 53 kilos y 724 gramos.

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Detuvieron a otro conductor que actuaba como “puntero”

En paralelo, las tareas de inteligencia permitieron establecer que un segundo vehículo estaba vinculado con la maniobra investigada. Con apoyo de la Policía de Tucumán, los efectivos realizaron un procedimiento en el Puesto Fronterizo “Cabo Juan Vallejo”, ubicado en la localidad de Trancas.

Allí interceptaron un Volkswagen Bora conducido por un ciudadano boliviano, quien, según la investigación, cumplía la función de “puntero” para advertir sobre posibles controles de seguridad durante el traslado de la droga. Ambos conductores quedaron detenidos y los vehículos fueron secuestrados por disposición de la Justicia Federal.

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Gendarmes de la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca” y del Escuadrón 21, geolocalizaron los domicilios, ubicados en la ciudad jujeña, y procedieron a registrarlos simultáneamente. Incautaron un total de 10.268.300 pesos argentinos, 200 dólares, 7.094 pesos bolivianos, siete celulares, tres títulos automotores y dispositivos tecnológicos.